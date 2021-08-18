EASA рекомендовало перевозчикам не летать над Афганистаном
Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) рекомендовало коммерческим операторам не совершать полеты в воздушном пространстве Афганистана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.
«EASA рекомендует коммерческим операторам до дальнейшего уведомления не выполнять полеты в воздушном пространстве FIR Kabul [воздушное пространство Афганистана]», — отметила пресс-служба. Рекомендация может быть пересмотрена 20 сентября, говорится в сообщении.
Боевики запрещенной в России группировки «Талибан» 15 августа взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Через последнюю охраняемую американскими солдатами точку в Афганистане — аэропорт Кабула — страну пытались покинуть тысячи людей, сотрудничавших с проамериканским правительством и опасающихся мести талибов. Сообщалось о панике в воздушной гавани и гибели нескольких человек.
16 августа, уже после перехода власти в Афганистане к движению «Талибан», Управление гражданской авиации Афганистана (ACAA) объявило, что воздушное пространство Кабула открыто только для военных самолетов, транзитным рейсам рекомендовано его облетать. АCAA также приостановило выполнение гражданских рейсов и попросило граждан не прибывать в аэропорт Кабула, «чтобы предотвратить грабежи и беспорядки». В этот же день авиакомпания Lufthansa объявила, что ее самолеты будут летать в обход воздушного пространства Афганистана. Аналогичное решение принял «Аэрофлот», писал РБК.