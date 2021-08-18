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EASA рекомендовало перевозчикам не летать над Афганистаном

Ведомости

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) рекомендовало коммерческим операторам не совершать полеты в воздушном пространстве Афганистана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

«EASA рекомендует коммерческим операторам до дальнейшего уведомления не выполнять полеты в воздушном пространстве FIR Kabul [воздушное пространство Афганистана]», — отметила пресс-служба. Рекомендация может быть пересмотрена 20 сентября, говорится в сообщении.

Боевики запрещенной в России группировки «Талибан» 15 августа взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Через последнюю охраняемую американскими солдатами точку в Афганистане — аэропорт Кабула — страну пытались покинуть тысячи людей, сотрудничавших с проамериканским правительством и опасающихся мести талибов. Сообщалось о панике в воздушной гавани и гибели нескольких человек.

16 августа, уже после перехода власти в Афганистане к движению «Талибан», Управление гражданской авиации Афганистана (ACAA) объявило, что воздушное пространство Кабула открыто только для военных самолетов, транзитным рейсам рекомендовано его облетать. АCAA также приостановило выполнение гражданских рейсов и попросило граждан не прибывать в аэропорт Кабула, «чтобы предотвратить грабежи и беспорядки». В этот же день авиакомпания Lufthansa объявила, что ее самолеты будут летать в обход воздушного пространства Афганистана. Аналогичное решение принял «Аэрофлот», писал РБК.

Ранее по теме: «Талибан» попросил жителей Афганистана сдать оружие и боеприпасы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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