EASA рекомендовало перевозчикам не летать над Афганистаном

16 августа, уже после перехода власти в Афганистане к движению «Талибан», Управление гражданской авиации Афганистана (ACAA) объявило, что воздушное пространство Кабула открыто только для военных самолетов, транзитным рейсам рекомендовано его облетать. АCAA также приостановило выполнение гражданских рейсов и попросило граждан не прибывать в аэропорт Кабула, «чтобы предотвратить грабежи и беспорядки». В этот же день авиакомпания Lufthansa объявила, что ее самолеты будут летать в обход воздушного пространства Афганистана. Аналогичное решение принял «Аэрофлот», писал РБК.