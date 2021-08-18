Путин пообещал оказать поддержку Мордовии в связи с ее закредитованностью
Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Мордовии Артемом Здуновым пообещал поддержать республику на фоне ее закредитованности. Встреча прошла в режиме видеоконференции, сообщается на сайте Кремля.
«Проблема известна, досталась вам в наследство, я имею в виду закредитованность совершенно ненормальную, так скажем. Безусловно, помогать будем, правительство знает об этом, над этим работаем», — сказал Путин.
По его словам, и административные, и нормативные ограничения на капитальные вложения нужно снимать. Он также обратил внимание на сокращение инвестиций. «Я посмотрел по документам: у вас идет сокращение инвестиций в основной капитал. Думаю, что с этим как раз и связано, потому что есть определенные ограничения в связи с долговой нагрузкой», — сказал Путин.
Он добавил, что есть и положительные моменты, на которые нужно опираться и которые нельзя упускать. Среди них он назвал небольшую долю аварийного жилья, хорошую социальную инфраструктуру (количество школ и количество врачей), а также уровень безработицы ниже, чем в среднем по России. «Ни в коем случае не упускайте эти моменты. Они являются позитивными, но внимание к ним должно быть постоянным», — подчеркнул президент.