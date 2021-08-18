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Путин пообещал оказать поддержку Мордовии в связи с ее закредитованностью

Ведомости

Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Мордовии Артемом Здуновым пообещал поддержать республику на фоне ее закредитованности. Встреча прошла в режиме видеоконференции, сообщается на сайте Кремля.

«Проблема известна, досталась вам в наследство, я имею в виду закредитованность совершенно ненормальную, так скажем. Безусловно, помогать будем, правительство знает об этом, над этим работаем», — сказал Путин.

По его словам, и административные, и нормативные ограничения на капитальные вложения нужно снимать. Он также обратил внимание на сокращение инвестиций. «Я посмотрел по документам: у вас идет сокращение инвестиций в основной капитал. Думаю, что с этим как раз и связано, потому что есть определенные ограничения в связи с долговой нагрузкой», — сказал Путин.

Он добавил, что есть и положительные моменты, на которые нужно опираться и которые нельзя упускать. Среди них он назвал небольшую долю аварийного жилья, хорошую социальную инфраструктуру (количество школ и количество врачей), а также уровень безработицы ниже, чем в среднем по России. «Ни в коем случае не упускайте эти моменты. Они являются позитивными, но внимание к ним должно быть постоянным», — подчеркнул президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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