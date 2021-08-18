Путин пообещал оказать поддержку Мордовии в связи с ее закредитованностью

Он добавил, что есть и положительные моменты, на которые нужно опираться и которые нельзя упускать. Среди них он назвал небольшую долю аварийного жилья, хорошую социальную инфраструктуру (количество школ и количество врачей), а также уровень безработицы ниже, чем в среднем по России. «Ни в коем случае не упускайте эти моменты. Они являются позитивными, но внимание к ним должно быть постоянным», — подчеркнул президент.