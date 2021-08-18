Бежавший президент Афганистана Ашраф Гани переехал в ОАЭ

Смена власти в Афганистане произошла после того, как в конце мая президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Вашингтон вел войну с талибами в Афганистане и поддерживал созданное при его помощи прозападное правительство в Кабуле в течение 20 лет.