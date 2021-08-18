Бежавший президент Афганистана Ашраф Гани переехал в ОАЭ
МИД Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) подтвердил, что бежавший президент Афганистана Ашраф Гани с семьей находятся в стране.
«Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ может подтвердить, что ОАЭ приветствовали президента Ашрафа Гани и его семью в стране по гуманитарным соображениям», — говорится в сообщении на сайте министерства.
Гани бежал из Афганистана 15 августа перед тем, как боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» взяли под свой контроль столицу страны Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было.
Смена власти в Афганистане произошла после того, как в конце мая президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Вашингтон вел войну с талибами в Афганистане и поддерживал созданное при его помощи прозападное правительство в Кабуле в течение 20 лет.