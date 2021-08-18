Советник Зеленского назвал бессмысленным построение демократии на Украине

«События в Афганистане — это крах доктрины "либеральной демократии для всех, победившей и остановившей историю" в 1991 г. Реальный мир плохо приспособлен для идеалистических экспериментов по унификации всех под единую идеальную концепцию. Борьба за построение в Украине "нового, демократического государства" смысла не имеет», — написал Арестович в Facebook. По его словам, под «сказки» о том, что «построение свободных, демократических обществ» возможно в России, Ираке и других странах в США и в целом на Западе, «тратились сотни миллиардов долларов и сотни тысяч жизней».