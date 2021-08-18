Советник Зеленского назвал бессмысленным построение демократии на Украине
Борьба за построение на Украине «нового, демократического государства» является бессмысленной после того, как попытка США создать его в течение 20 лет в Афганистане провалилась. Победа «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России) доказывает неверность представления об универсальности западной политической модели, заявил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.
«События в Афганистане — это крах доктрины "либеральной демократии для всех, победившей и остановившей историю" в 1991 г. Реальный мир плохо приспособлен для идеалистических экспериментов по унификации всех под единую идеальную концепцию. Борьба за построение в Украине "нового, демократического государства" смысла не имеет», — написал Арестович в Facebook. По его словам, под «сказки» о том, что «построение свободных, демократических обществ» возможно в России, Ираке и других странах в США и в целом на Западе, «тратились сотни миллиардов долларов и сотни тысяч жизней».
«Спустя тридцать лет выясняется, что либеральные демократии уничтожают людей, государства и институции ничуть не менее успешно, чем тоталитарные режимы, с которыми они "борются"», — добавил Арестович. Он утверждает, что сейчас США «пожинают процессы своих неверных представлений о действительности».
15 августа боевики «Талибана» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Через последнюю охраняемую американскими солдатами точку в Афганистане — аэропорт Кабула — страну пытаются покинуть тысячи людей, сотрудничавших с проамериканским правительством и опасающихся мести талибов.
Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Вашингтон вел войну с талибами в Афганистане и поддерживал созданное при его помощи прозападное правительство в Кабуле 20 лет — с 2001 г.