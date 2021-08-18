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Советник Зеленского назвал бессмысленным построение демократии на Украине

Ведомости

Борьба за построение на Украине «нового, демократического государства» является бессмысленной после того, как попытка США создать его в течение 20 лет в Афганистане провалилась. Победа «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России) доказывает неверность представления об универсальности западной политической модели, заявил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.

«События в Афганистане — это крах доктрины "либеральной демократии для всех, победившей и остановившей историю" в 1991 г. Реальный мир плохо приспособлен для идеалистических экспериментов по унификации всех под единую идеальную концепцию. Борьба за построение в Украине "нового, демократического государства" смысла не имеет», — написал Арестович в Facebook. По его словам, под «сказки» о том, что «построение свободных, демократических обществ» возможно в России, Ираке и других странах в США и в целом на Западе, «тратились сотни миллиардов долларов и сотни тысяч жизней».

«Спустя тридцать лет выясняется, что либеральные демократии уничтожают людей, государства и институции ничуть не менее успешно, чем тоталитарные режимы, с которыми они "борются"», — добавил Арестович. Он утверждает, что сейчас США «пожинают процессы своих неверных представлений о действительности».

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15 августа боевики «Талибана» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Через последнюю охраняемую американскими солдатами точку в Афганистане — аэропорт Кабула — страну пытаются покинуть тысячи людей, сотрудничавших с проамериканским правительством и опасающихся мести талибов.

Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Вашингтон вел войну с талибами в Афганистане и поддерживал созданное при его помощи прозападное правительство в Кабуле 20 лет — с 2001 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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