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WP: США заморозили госрезервы Афганистана в своих банках

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена заморозила в минувшее воскресенье резервы правительства Афганистана, хранящиеся на американских банковских счетах. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники. 

По данным издания, решение было принято лично министром финансов Джанет Йеллен и сотрудниками управления по контролю за иностранными активами казначейства. Госдепартамент также участвовал в обсуждениях. Официальный представитель администрации заявил, что любые активы Центрального банка Афганистана, которые афганское правительство держит в Соединенных Штатах, не будут переданы «Талибану» (запрещено в России и признано террористическим). 

По данным Международного валютного фонда, Центральный банк Афганистана по состоянию на апрель имел резервные активы на сумму $9,4 млрд. Это составляет примерно одну треть годового объема производства страны, пишет издание. По его информации, подавляющее большинство этих резервов в настоящее время не находится в Афганистане. Миллиарды долларов хранятся в США, хотя точная сумма неизвестна. 

15 августа боевики «Талибана» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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