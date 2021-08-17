Лавров прокомментировал возможность признания Россией режима «Талибана»
Москва не торопится с признанием режима «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане, хотя наблюдает в действиях талибов «обнадеживающие» сигналы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Об этом мы уже не раз говорили. Мы не торопимся с признанием (режима талибов. — Прим. ред.) так же, как и все остальные страны. Буквально вчера я разговаривал с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. У нас совпадающие позиции», — сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос во время пресс-подхода, трансляция которого опубликована пресс-службой министерства.
«Мы видим обнадеживающие сигналы со стороны талибов, которые заявляют о своем желании иметь правительство с участием других политических сил», — сказал Лавров. По его словам, среди позитивных обещаний талибов — сохранить школьное образование для женщин, а также амнистия чиновников, участвовавших в проамериканских госструктурах, и наблюдаемый сейчас порядок на улицах занятого боевиками Кабула.
«Но говорить о том, что сейчас мы начнем какие-то политические шаги в одностороннем порядке — это преждевременно. Мы поддерживаем начало всеохватного диалога в Афганистане», — сказал Лавров, пояснив, что талибы допускают, на его взгляд, создание «инклюзивных» временных государственных структур с участием всех этно-конфессиональных групп Афганистана.
Россия уже контактировала с представителями «Талибана» во время начавшихся еще в прошлом году многосторонних переговоров по афганскому урегулированию. Кроме того, российское посольство — одно из немногих, что осталось в Кабуле после взятия его талибами под гарантии безопасности, и теперь внешний периметр миссии охраняется боевиками движения.
Боевики «Талибана» без боя взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул 15 августа и объявили о создании «исламского эмирата» на всей афганской территории. Президент проамериканского правительства Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, по некоторым данным — в Оман. Высшие чиновники и руководители силовых структур также бежали. Сейчас из охраняемого американскими солдатами аэропорта Кабула идет эвакуация иностранных посольств и желающих покинуть страну сотрудничавших с проамериканским правительством тысяч афганцев, опасающихся за безопасность свою и своих семей при талибах. Во время эвакуации наблюдалась паника, сообщается о жертвах.