Лавров прокомментировал возможность признания Россией режима «Талибана»

«Об этом мы уже не раз говорили. Мы не торопимся с признанием (режима талибов. — Прим. ред.) так же, как и все остальные страны. Буквально вчера я разговаривал с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. У нас совпадающие позиции», — сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос во время пресс-подхода, трансляция которого опубликована пресс-службой министерства.