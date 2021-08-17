Талибы объявили о временной приостановке вылетов всех рейсов из аэропорта Кабула
Представители захватившего Афганистан движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) объявили о приостановке вылетов всех самолетов из международного аэропорта Кабула, сообщил телеканал Sky News Arabia.
Приостановка связана со штурмом афганцами взлетно-посадочных полос в последние несколько дней, они пытались улететь из Афганистана. Как уточнили в департаменте гражданской авиации, сейчас сотрудники аэропорта решают некоторые технические проблемы аэропорта.
По данным телеканала Al Jazeera, для разгона людей с территории аэропорта подошли отряды «Талибана».
Ранее были отменены все коммерческие рейсы из аэропорта Кабула, а транзитным самолетам рекомендовали сменить маршрут в обход воздушного пространства Афганистана. Сообщалось, что иностранные посольства эвакуировали свой персонал в аэропорт Кабула для подготовки к вывозу за пределы страны. В аэропорт устремились тысячи беженцев, опасающихся за свою судьбу при талибах, так как воздушная гавань остается последним местом, где находятся американские солдаты. В давке и инциденте с падением людей с шасси самолета ВВС США при взлете погибли несколько человек, солдаты американской армии открывали стрельбу, чтобы сдержать беженцев.
Боевики «Талибана» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, по некоторым данным — в Оман. Высшие чиновники и руководители силовых структур также бежали.