Талибы объявили о временной приостановке вылетов всех рейсов из аэропорта Кабула

Ранее были отменены все коммерческие рейсы из аэропорта Кабула, а транзитным самолетам рекомендовали сменить маршрут в обход воздушного пространства Афганистана. Сообщалось, что иностранные посольства эвакуировали свой персонал в аэропорт Кабула для подготовки к вывозу за пределы страны. В аэропорт устремились тысячи беженцев, опасающихся за свою судьбу при талибах, так как воздушная гавань остается последним местом, где находятся американские солдаты. В давке и инциденте с падением людей с шасси самолета ВВС США при взлете погибли несколько человек, солдаты американской армии открывали стрельбу, чтобы сдержать беженцев.