На борту самолета ВВС США из Афганистана вывезли более 600 беженцев

Иностранные посольства эвакуировали свой персонал в аэропорт Кабула для подготовки к вывозу за пределы страны. Воздушная гавань остается последним местом, где находятся американские солдаты. Туда устремились тысячи беженцев, опасающихся за свою судьбу и судьбу своих семей и близких при талибах. В давке и инциденте с падением людей с шасси самолета ВВС США при взлете погибли несколько человек, солдаты американской армии открывали стрельбу, чтобы сдержать беженцев. В то же время посольство России остается в афганской столице под гарантии безопасности для дипломатов. Позже бойцы «Талибана» взяли под охрану внешний периметр российской дипмиссии.