На борту самолета ВВС США из Афганистана вывезли более 600 беженцев
На американском военно-транспортном самолете C-17 Globemaster III с позывным Reach 871 из Кабула эвакуировали около 640 афганских беженцев из числа сотрудничавших с проамериканским режимом Афганистана. В это число не входят американские граждане, также летевшие в транспортнике, и экипаж воздушного судна, сообщает портал Defence One.
«Примерно 640 афганских гражданских лиц высадились с самолета, когда он прибыл в пункт назначения», — сказал чиновник минобороны США. Он добавил, что самолет шел со значительным перегрузом, так как беженцы устроились даже на полуоткрытой рампе воздушного судна, однако экипаж все равно принял решение о взлете.
Он не уточнил, сколько всего было пассажиров на C-17. Согласно техническим характеристикам, самолет может перевозить 102 полностью экипированных и вооруженных по американскому образцу солдат или предельно возможные 800 человек без оружия. Согласно радиопереговорам экипажа, также опубликованным изданием, самолет в сумме вез как раз около 800 человек.
По словам чиновника Пентагона, другие военно-транспортные самолеты, предположительно, брали даже больше беженцев, чем названное воздушное судно, однако их число, в отличие от случая с C-17, не подсчитывалось. В то же время Politico сообщает, что после посадки в отсеке шасси C-17 было обнаружено тело афганца, вероятно, погибшего во время перелета. Тело позже создало проблемы при посадке.
Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» 15 августа взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, по некоторым данным — в Оман. Высшие чиновники и руководители силовиков также бежали.
Иностранные посольства эвакуировали свой персонал в аэропорт Кабула для подготовки к вывозу за пределы страны. Воздушная гавань остается последним местом, где находятся американские солдаты. Туда устремились тысячи беженцев, опасающихся за свою судьбу и судьбу своих семей и близких при талибах. В давке и инциденте с падением людей с шасси самолета ВВС США при взлете погибли несколько человек, солдаты американской армии открывали стрельбу, чтобы сдержать беженцев. В то же время посольство России остается в афганской столице под гарантии безопасности для дипломатов. Позже бойцы «Талибана» взяли под охрану внешний периметр российской дипмиссии.
Военно-политическая обстановка в Афганистане начала стремительно меняться с мая, после решения о выводе войск США из страны к сентябрю этого года. За июль и первую половину августа поддерживаемые Вашингтоном афганские власти потеряли контроль над большей частью страны, а к середине месяца под власть талибов перешли все крупные города Афганистана кроме Кабула, Кандагара и Мазари-Шарифа, а также вся граница. 12 августа пал Кандагар, утром 15 августа — Мазари-Шариф.