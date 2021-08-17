AFP узнала об амнистии «Талибана» для госслужащих Афганистана

Накануне The Washington Post сообщила со ссылкой на источники в проамериканских афганских силовых ведомствах и в американском правительстве, что талибы еще год назад начали подкупать мелких чиновников и силовиков на местах. С последними официально оформлялось перемирие, а на деле платились деньги за уход и сдачу оружия. К лету 2021 г., когда на фоне вывода войск США началось последнее наступление талибов, подобные договоренности перешли на уровень уездов, а потом и провинций, что объясняет падение афганского режима буквально за несколько недели после ухода большей части американских войск. Кроме того, афганские военнослужащие массово дезертировали и без договоренностей.