AFP узнала об амнистии «Талибана» для госслужащих Афганистана
Представители захватившего Афганистан движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) объявили об амнистии для работавших на проамериканский режим чиновников и попросили их продолжать работу. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление талибов.
«Для всех объявлена всеобщая амнистия, поэтому вы должны с полной уверенностью вернуться к привычной жизни», — цитирует агентство заявление талибов. До этого посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов завил в распространенном МИД обращении, что «Талибан» также обещал амнистию и афганским силовикам в Кабуле за сдачу оружия и роспуск подразделений.
Накануне The Washington Post сообщила со ссылкой на источники в проамериканских афганских силовых ведомствах и в американском правительстве, что талибы еще год назад начали подкупать мелких чиновников и силовиков на местах. С последними официально оформлялось перемирие, а на деле платились деньги за уход и сдачу оружия. К лету 2021 г., когда на фоне вывода войск США началось последнее наступление талибов, подобные договоренности перешли на уровень уездов, а потом и провинций, что объясняет падение афганского режима буквально за несколько недели после ухода большей части американских войск. Кроме того, афганские военнослужащие массово дезертировали и без договоренностей.
Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» 15 августа взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, по некоторым данным — в Оман. Высшие чиновники и руководители силовиков также бежали.
Иностранные посольства эвакуировали свой персонал в аэропорт Кабула для подготовки к вывозу за пределы страны. Воздушная гавань остается последним местом, где находятся американские солдаты. Туда устремились тысячи беженцев, опасающихся за свою и судьбу своих семей и близких при талибах. В давке и инциденте с падением людей с шасси самолета ВВС США при взлете погибли несколько человек, солдаты американской армии открывали стрельбу, чтобы сдержать беженцев.
В то же время посольство России остается в афганской столице. В российском МИДе пояснили, что талибы дали гарантии безопасности для дипломатов. Позже бойцы «Талибана» взяли под охрану внешний периметр российской дипмиссии.
Военно-политическая обстановка в Афганистане начала стремительно меняться с мая, после решения о выводе войск США из страны к сентябрю этого года. За июль и первую половину августа поддерживаемые Вашингтоном афганские власти потеряли контроль над большей частью страны, а к середине месяца под власть талибов перешли все крупные города Афганистана кроме Кабула, Кандагара и Мазари-Шарифа, а также вся граница. 12 августа пал Кандагар, утром 15 августа — Мазари-Шариф.