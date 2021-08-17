Байден заявил о готовности к критике за решение о выводе войск из Афганистана

«Я знаю, что моё решение подвергнется критике, но я предпочёл принять всю эту критику. Я глубоко опечален фактами того, что мы сегодня видим. Но я не жалею о своем решении прекратить участие США в афганской войне», — сказал Байден. Он добавил, что Вашингтон донес до представителей «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России), что они столкнутся с жёстким ответом, если нападут на американских военных при их выводе.