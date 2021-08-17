Байден заявил о готовности к критике за решение о выводе войск из Афганистана
Президент США Джо Байден заявил о готовности ответить на критику решения о выводе войск США из Афганистана, он считает это решение правильным. Трансляция речи президента велась на его странице в Twitter.
«Я знаю, что моё решение подвергнется критике, но я предпочёл принять всю эту критику. Я глубоко опечален фактами того, что мы сегодня видим. Но я не жалею о своем решении прекратить участие США в афганской войне», — сказал Байден. Он добавил, что Вашингтон донес до представителей «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России), что они столкнутся с жёстким ответом, если нападут на американских военных при их выводе.
«Мы четко донесли до "Талибана": если они атакуют наших служащих или воспрепятствуют нашей операции (по выводу войск), наш ответ будет стремительным и сильным», — заверил Байден. В течение последних месяцев об инцидентах с гибелью или ранениями американских военнослужащих не сообщалось.
Президент США пообещал, что в ближайшие дни из Афганистана вывезут несколько тысяч американских граждан, а также расширят доступ на американскую территорию для сотрудничавших с американцами афганцев — переводчиков, технических специалистов, журналистов, сотрудников посольства.
Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» 15 августа взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, по некоторым данным — в Оман. Высшие чиновники и руководители силовиков также бежали.
Иностранные посольства эвакуировали свой персонал в аэропорт Кабула для подготовки к вывозу за пределы страны. Воздушная гавань остается последним местом, где находятся американские солдаты. Туда устремились тысячи беженцев, опасающихся за свою и судьбу своих семей и близких при талибах. В давке и инциденте с падением людей с шасси самолета ВВС США при взлете погибли несколько человек, солдаты американской армии открывали стрельбу, чтобы сдержать беженцев.
В то же время посольство России остается в афганской столице. В российском МИДе пояснили, что талибы дали гарантии безопасности для дипломатов. Позже бойцы «Талибана» взяли под охрану внешний периметр российской дипмиссии.
Военно-политическая обстановка в Афганистане начала стремительно меняться с мая, после решения о выводе войск США из страны к сентябрю этого года. За июль и первую половину августа поддерживаемые Вашингтоном афганские власти потеряли контроль над большей частью страны, а к середине месяца под власть талибов перешли все крупные города Афганистана кроме Кабула, Кандагара и Мазари-Шарифа, а также вся граница. 12 августа пал Кандагар, утром 15 августа — Мазари-Шариф.