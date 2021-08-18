Гани объяснил свое бегство из Афганистана

«Меня вынудили покинуть Кабул, я не хотел стать причиной кровопролития в столице», – сказал Гани, отметив, что его искали (цитата по ТАСС). Он рассказал, что находился во дворце, когда охрана ему сказала, что произошло «что-то похожее на переворот». Гани подтвердил, что находится в Объединенных Арабских Эмиратах, и пообещал в скором времени вернуться в Афганистан и продолжить бороться за интересы афганцев.