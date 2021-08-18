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Гани объяснил свое бегство из Афганистана

Ведомости

Сложивший с себя полномочия президента Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы предотвратить кровопролитие. Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.

«Меня вынудили покинуть Кабул, я не хотел стать причиной кровопролития в столице», – сказал Гани, отметив, что его искали (цитата по ТАСС). Он рассказал, что находился во дворце, когда охрана ему сказала, что произошло «что-то похожее на переворот». Гани подтвердил, что находится в Объединенных Арабских Эмиратах, и пообещал в скором времени вернуться в Афганистан и продолжить бороться за интересы афганцев.

Гани бежал из Афганистана 15 августа перед тем, как боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» взяли под свой контроль столицу страны Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было.

Смена власти в Афганистане произошла после того, как в конце мая президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Вашингтон вел войну с талибами в Афганистане и поддерживал созданное при его помощи прозападное правительство в Кабуле в течение 20 лет.

Ранее по теме: Бежавший президент Афганистана Ашраф Гани переехал в ОАЭ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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