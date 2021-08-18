Гани объяснил свое бегство из Афганистана
Сложивший с себя полномочия президента Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы предотвратить кровопролитие. Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.
«Меня вынудили покинуть Кабул, я не хотел стать причиной кровопролития в столице», – сказал Гани, отметив, что его искали (цитата по ТАСС). Он рассказал, что находился во дворце, когда охрана ему сказала, что произошло «что-то похожее на переворот». Гани подтвердил, что находится в Объединенных Арабских Эмиратах, и пообещал в скором времени вернуться в Афганистан и продолжить бороться за интересы афганцев.
Гани бежал из Афганистана 15 августа перед тем, как боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» взяли под свой контроль столицу страны Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было.
Смена власти в Афганистане произошла после того, как в конце мая президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Вашингтон вел войну с талибами в Афганистане и поддерживал созданное при его помощи прозападное правительство в Кабуле в течение 20 лет.