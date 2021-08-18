МИД заявил об отсутствии доказательств вины России в деле Навального

Представители руководства МИД Германии не скрывают, что Берлин не намерен предметно реагировать на эти запросы – «мол, Германия считает для себя тему с «отравлением» российского блогера закрытой», подчеркнули в министерстве. По мнению МИД России, эта «откровенно провокационная позиция» свидетельствует о том, что «Берлин и его союзники либо стараются заглушить раскрученную ими же историю, в рамках которой продолжают множиться крайне неудобные для них вопросы, либо уже удовлетворились международно-политическим эффектом, достигнутым от эскалации этого сюжета, либо же поняли бесперспективность его дальнейшего продвижения».