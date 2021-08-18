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МИД заявил об отсутствии доказательств вины России в деле Навального

Ведомости

Власти Германии до сих пор не представили доказательств обвинений России в «отравлении» основателя ФБК (признан в России НКО-иноагентом, запрещенной экстремистской организацией) Алексея Навального, следует из заявления российского МИДа.

«Власти ФРГ... до сих пор так и не представили международной общественности никаких верифицируемых материальных или документальных доказательств своих беспардонных обвинений», – говорится в заявлении. В МИДе отметили, что федеральное ведомство юстиции ФРГ оставило без сколь-либо содержательных ответов восемь обращений Генпрокуратуры России об оказании международной правовой помощи по делу Навального. Последнее такое обращение Москва направила 11 мая 2021 г.

Представители руководства МИД Германии не скрывают, что Берлин не намерен предметно реагировать на эти запросы – «мол, Германия считает для себя тему с «отравлением» российского блогера закрытой», подчеркнули в министерстве. По мнению МИД России, эта «откровенно провокационная позиция» свидетельствует о том, что «Берлин и его союзники либо стараются заглушить раскрученную ими же историю, в рамках которой продолжают множиться крайне неудобные для них вопросы, либо уже удовлетворились международно-политическим эффектом, достигнутым от эскалации этого сюжета, либо же поняли бесперспективность его дальнейшего продвижения».

20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в Омске. Он был госпитализирован в омскую больницу, где впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позднее Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие медики заявили, что Навальный якобы был отравлен ядом из группы «Новичок».

По возвращении в Россию его задержали в аэропорту «Шереметьево» и поместили под арест. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 года.

Ранее по теме: Захарова оценила заявление ФРГ о несостыковках в проекте доклада ОЗХО по Навальному

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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