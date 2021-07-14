Захарова оценила заявление ФРГ о несостыковках в проекте доклада ОЗХО по Навальному

Захарова сообщила о несостыковке 10 июля. Тогда она поясняла, что в документе утверждается, что секретариат ОЗХО 20 августа 2020 г. «направил группу для оказания технической помощи в связи с подозрением на отравление российского гражданина». Представитель МИДа отметила, что российские дипломаты обратились к гендиректору технического секретариата ОЗХО с просьбой прояснить ситуацию, однако он так и не смог этого сделать. При этом постпред Германии, по словам Захаровой, сперва заявила, что речь идет об опечатке, а потом сообщила, что 20 августа канцлер Германии Ангела Меркель встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Брегансоне и они выразили готовность оказать медицинскую помощь Навальному.