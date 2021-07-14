Захарова оценила заявление ФРГ о несостыковках в проекте доклада ОЗХО по Навальному
Попытки Германии оправдать временные несостыковки в проекте доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу об «отравлении» блогера Алексея Навального «шиты белыми нитками», рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Вот так всё и рисуют на коленке, исправляют, меняют местами, изымают факты, подбрасывают фейки. Ровно поэтому и не отвечают на запросы Генпрокуратуры России — потому что всё шито белыми нитками. Самое фантастическое, что за ОЗХО постоянно говорит Германия», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Захарова сообщила о несостыковке 10 июля. Тогда она поясняла, что в документе утверждается, что секретариат ОЗХО 20 августа 2020 г. «направил группу для оказания технической помощи в связи с подозрением на отравление российского гражданина». Представитель МИДа отметила, что российские дипломаты обратились к гендиректору технического секретариата ОЗХО с просьбой прояснить ситуацию, однако он так и не смог этого сделать. При этом постпред Германии, по словам Захаровой, сперва заявила, что речь идет об опечатке, а потом сообщила, что 20 августа канцлер Германии Ангела Меркель встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Брегансоне и они выразили готовность оказать медицинскую помощь Навальному.
Ранее о временных несостыковках в проекте доклада ОЗХО заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль. По его словам, речь идет о ошибке в указанной в документе дате, при этом во вторую редакцию были внесены исправления.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в Омске. Он был госпитализирован в омскую больницу, где впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позднее Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара.
Немецкие медики заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок». По возвращении в Россию его задержали в аэропорту «Шереметьево» и поместили под арест. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 года.