Встречу Байдена и Зеленского перенесли на 31 августа

Он отметил, что формат мероприятия был расширен. Оно будет предусматривать не только встречу делегаций двух стран, но и разговор «с глазу на глаз». Основными пунктами визита Зеленского в США станут Вашингтон и Калифорния, в которой сосредоточены самые крупные IT-компании и высокотехнологичная космическая индустрия, «и это именно то, в чем у Украины есть сильные козыри», объяснил министр.