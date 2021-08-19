Встречу Байдена и Зеленского перенесли на 31 августа
Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена состоится 31 августа, сообщает «Украина 24» со ссылкой на главу украинского МИД Дмитрия Кулебу.
«Все идет по плану: 30 августа глава украинского государства начнет визит в Соединенные Штаты Америки по приглашению президента США Джо Байдена. Встреча глав государств состоится 31 августа, мы договорились с Соединенными Штатами для переноса этой даты на один день», – сказал Кулеба на брифинге.
Он отметил, что формат мероприятия был расширен. Оно будет предусматривать не только встречу делегаций двух стран, но и разговор «с глазу на глаз». Основными пунктами визита Зеленского в США станут Вашингтон и Калифорния, в которой сосредоточены самые крупные IT-компании и высокотехнологичная космическая индустрия, «и это именно то, в чем у Украины есть сильные козыри», объяснил министр.
Ранее Белый дом сообщил, что Байден и Зеленский встретятся 30 августа. Визит подтвердит неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом «продолжающейся агрессии России» в Донбассе и Крыму, отметили в Белом доме. 12 июля Зеленский заявил, что намерен попросить Байдена подключиться к решению ситуации в Донбассе.