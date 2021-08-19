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Встречу Байдена и Зеленского перенесли на 31 августа

Ведомости

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена состоится 31 августа, сообщает «Украина 24» со ссылкой на главу украинского МИД Дмитрия Кулебу.

«Все идет по плану: 30 августа глава украинского государства начнет визит в Соединенные Штаты Америки по приглашению президента США Джо Байдена. Встреча глав государств состоится 31 августа, мы договорились с Соединенными Штатами для переноса этой даты на один день», – сказал Кулеба на брифинге.

Он отметил, что формат мероприятия был расширен. Оно будет предусматривать не только встречу делегаций двух стран, но и разговор «с глазу на глаз». Основными пунктами визита Зеленского в США станут Вашингтон и Калифорния, в которой сосредоточены самые крупные IT-компании и высокотехнологичная космическая индустрия, «и это именно то, в чем у Украины есть сильные козыри», объяснил министр.

Ранее по теме: Зеленский заявил о желании привлечь Байдена к решению ситуации в Донбассе

Ранее Белый дом сообщил, что Байден и Зеленский встретятся 30 августа. Визит подтвердит неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом «продолжающейся агрессии России» в Донбассе и Крыму, отметили в Белом доме. 12 июля Зеленский заявил, что намерен попросить Байдена подключиться к решению ситуации в Донбассе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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