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Зеленский заявил о желании привлечь Байдена к решению ситуации в Донбассе

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский попросит американского коллегу Джо Байдена подключиться к решению ситуации в Донбассе. Об этом глава республики сообщил во время брифинга с канцлером Ангелой Меркель в Берлине.

«О привлечении президента Байдена к нормандскому формату… Я действительно хотел бы, чтобы США помогали нам в решении вопроса мирного урегулирования в Донбассе и деоккупации наших территорий», — заявил Зеленский (цитата по «Европейская правда»).

Он уточнил, что это может проходить в рамках нормандского формата, если другие его участники поддержат соответствующую инициативу. При этом президент допустил и возможность рассмотрения альтернативных вариантов.

В начале июня Белый дом сообщил, что Байден и Зеленский провели телефонный разговор. В ходе него американский президент пригласил украинского коллегу посетить Вашингтон после того, как тот завершит визит в Европу. Зеленский, в свою очередь, заявил о готовности ко встрече с Байденом.

До этого издание Axios со ссылкой на источник в администрации главы Белого дома сообщило, что американская сторона отказалась от встречи Байдена c Зеленским до российско-американского саммита, состоявшегося 16 июня. По словам собеседника СМИ, это связано с решением Зеленского сменить руководство украинской энергетической компании «Нафтогаз».

Ранее по теме: МИД Украины назвал примерную дату встречи Зеленского с Байденом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных