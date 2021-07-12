Зеленский заявил о желании привлечь Байдена к решению ситуации в Донбассе

В начале июня Белый дом сообщил, что Байден и Зеленский провели телефонный разговор. В ходе него американский президент пригласил украинского коллегу посетить Вашингтон после того, как тот завершит визит в Европу. Зеленский, в свою очередь, заявил о готовности ко встрече с Байденом.