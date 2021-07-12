Зеленский заявил о желании привлечь Байдена к решению ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский попросит американского коллегу Джо Байдена подключиться к решению ситуации в Донбассе. Об этом глава республики сообщил во время брифинга с канцлером Ангелой Меркель в Берлине.
«О привлечении президента Байдена к нормандскому формату… Я действительно хотел бы, чтобы США помогали нам в решении вопроса мирного урегулирования в Донбассе и деоккупации наших территорий», — заявил Зеленский (цитата по «Европейская правда»).
Он уточнил, что это может проходить в рамках нормандского формата, если другие его участники поддержат соответствующую инициативу. При этом президент допустил и возможность рассмотрения альтернативных вариантов.
В начале июня Белый дом сообщил, что Байден и Зеленский провели телефонный разговор. В ходе него американский президент пригласил украинского коллегу посетить Вашингтон после того, как тот завершит визит в Европу. Зеленский, в свою очередь, заявил о готовности ко встрече с Байденом.
До этого издание Axios со ссылкой на источник в администрации главы Белого дома сообщило, что американская сторона отказалась от встречи Байдена c Зеленским до российско-американского саммита, состоявшегося 16 июня. По словам собеседника СМИ, это связано с решением Зеленского сменить руководство украинской энергетической компании «Нафтогаз».