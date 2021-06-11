МИД Украины назвал примерную дату встречи Зеленского с Байденом

До этого, в мае, после окончания очередной эскалации в Донбассе, в Вашингтоне заявили об открытых дверях НАТО для желающих вступить в нее стран, в том числе для Украины. Однако представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что в альянс могут войти только те страны, которые соответствуют критериям вступления в этот военный союз.