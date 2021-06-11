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МИД Украины назвал примерную дату встречи Зеленского с Байденом

Ведомости

Официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в США и встреча с лидером страны Джо Байденом планируются в конце июля, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире »Украина-24».

«Официальный визит президента Украины [в США] планируется на конец июля», — сказал Кулеба. По его словам, кроме переговоров с Байденом у Зеленского планируется ряд других важных встреч. Темы, которые могут обсуждаться на такой встрече, Кулеба не назвал.

Ранее американский журнал Axios сообщил, что Белый дом отложил встречу Байдена и Зеленского, чтобы сперва провести саммит американского лидера с президентом России Владимиром Путиным в Женеве. Это произошло на фоне того, что Белый дом и власти Украины опубликовали противоречивые заявления по телефонному разговору Байдена и Зеленского, в частности, по вопросу о перспективах вступления Украины в НАТО.

Так, в сообщении офиса украинского президента изначально говорилось, что Байден «подчеркнул важность предоставления украинскому государству плана действий по членству в НАТО», что поставило бы Украину на путь к членству в альянсе. Представитель совета нацбезопасности США опроверг эту информацию, отметив, что Киев неверно ее передал.

В итоге заявление украинской стороны поменяли на «Владимир Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству плана действий по членству в альянсе».

До этого, в мае, после окончания очередной эскалации в Донбассе, в Вашингтоне заявили об открытых дверях НАТО для желающих вступить в нее стран, в том числе для Украины. Однако представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что в альянс могут войти только те страны, которые соответствуют критериям вступления в этот военный союз.

Ранее по теме: Axios сообщил об ошибке в заявлении Украины о разговоре Зеленского и Байдена

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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