Axios сообщил об ошибке в заявлении Украины о разговоре Зеленского и Байдена

Зеленский в интервью Axios заявил, что Украина уже могла бы получить План действий по подготовке к членству в НАТО. Он попросил блок быстрее решить вопрос с членством Украины, если там действительно хотят видеть страну в своем составе. В интервью также говорилось, что американская сторона отказалась от встречи Байдена c Зеленским до российско-американского саммита 16 июня.



В мае в Вашингтоне заявили об открытых дверях НАТО для желающих вступить в нее стран, в том числе для Украины. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер при этом отметила, что в альянс могут войти только те страны, которые соответствуют критериям вступления в этот военный союз.