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Axios сообщил об ошибке в заявлении Украины о разговоре Зеленского и Байдена

Ведомости

Белый дом и власти Украины опубликовали противоречивые заявления по телефонному разговору президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, сообщил Axios.

В сообщении украинской стороны изначально говорилось, что Байден «подчеркнул важность предоставления украинскому государству плана действий по членству в НАТО», что поставило бы Украину на путь к членству в альянсе. Представитель совета нацбезопасности США опроверг эту информацию: «Украинцы неправильно передали заявление и исправили его». Затем власти Украины изменили сообщение о разговоре президентов. Сейчас в заявлении украинской стороны сказано, что «Владимир Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству плана действий по членству в «альянсе».

Зеленский в интервью Axios заявил, что Украина уже могла бы получить План действий по подготовке к членству в НАТО. Он попросил блок быстрее решить вопрос с членством Украины, если там действительно хотят видеть страну в своем составе. В интервью также говорилось, что американская сторона отказалась от встречи Байдена c Зеленским до российско-американского саммита 16 июня.

В мае в Вашингтоне заявили об открытых дверях НАТО для желающих вступить в нее стран, в том числе для Украины. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер при этом отметила, что в альянс могут войти только те страны, которые соответствуют критериям вступления в этот военный союз.

Ранее по теме: В Белом доме сообщили о телефонном разговоре Зеленского и Байдена

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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