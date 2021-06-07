В Белом доме сообщили о телефонном разговоре Зеленского и Байдена
Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на советника главы Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана.
«Я пришел сюда (на брифинг) из Овального кабинета, где президент Байден проводит телефонный разговор с президентом Украины Зеленским», — сказал Салливан журналистам.
Как отметил советник Байдена, американский лидер в ходе разговора подчеркнул, что Вашингтон поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
«Он также сказал, что он ждет его в Белом доме этим летом по возвращении из поездки в Европу», — добавил Салливан.
Ранее издание Axios со ссылкой на источник в администрации главы Белого дома сообщило, что американская сторона отказалась от встречи Байдена c Зеленским до российско-американского саммита 16 июня. По словам источника, такой шаг связан с решением Зеленского сменить руководство украинской энергетической компании «Нафтогаз». О готовности к встрече с Байденом до саммита Зеленский заявил в интервью Axios 7 июня.