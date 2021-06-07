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В Белом доме сообщили о телефонном разговоре Зеленского и Байдена

Ведомости

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на советника главы Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана.

«Я пришел сюда (на брифинг) из Овального кабинета, где президент Байден проводит телефонный разговор с президентом Украины Зеленским», — сказал Салливан журналистам.

Как отметил советник Байдена, американский лидер в ходе разговора подчеркнул, что Вашингтон поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Он также сказал, что он ждет его в Белом доме этим летом по возвращении из поездки в Европу», — добавил Салливан.

Ранее издание Axios со ссылкой на источник в администрации главы Белого дома сообщило, что американская сторона отказалась от встречи Байдена c Зеленским до российско-американского саммита 16 июня. По словам источника, такой шаг связан с решением Зеленского сменить руководство украинской энергетической компании «Нафтогаз». О готовности к встрече с Байденом до саммита Зеленский заявил в интервью Axios 7 июня.

Ранее по теме: Зеленский проведет телефонный разговор с Байденом 7 июня

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных