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Зеленский проведет телефонный разговор с Байденом 7 июня

Ведомости

Телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена состоится 7 июня, сообщает «РБК Украина» со ссылкой на советника руководителя офиса украинского лидера Михаила Подоляка.

«Сегодня будет телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, в рамках которого произойдёт обмен мнениями по острым вопросам глобальной повестки», – сказал Подоляк. По его словам, лидеры прежде всего будут обсуждать вопросы, касающиеся украинско-российских отношений и ситуации на восточной границе Украины.

Ранее издание Axios со ссылкой на источник в администрации главы Белого дома сообщило, что американская сторона отказалась от встречи Байдена c Зеленским до российско-американского саммита. По словам источника, такой шаг связан с решением Зеленского сменить руководство украинской энергетической компании «Нафтогаз». О готовности к встрече с Байденом до саммита Зеленский заявил в интервью Axios 7 июня.

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. По словам Путина, он намерен обсудить с американским лидером двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности, урегулирования международных конфликтов в наиболее горячих точках, процессы разоружения, борьбу с терроризмом, пандемию коронавируса и вопросы экологического характера.

Ранее по теме: Axios сообщило об отказе Байдена от разговора с Зеленским перед саммитом с Россией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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