Зеленский проведет телефонный разговор с Байденом 7 июня

Ранее издание Axios со ссылкой на источник в администрации главы Белого дома сообщило, что американская сторона отказалась от встречи Байдена c Зеленским до российско-американского саммита. По словам источника, такой шаг связан с решением Зеленского сменить руководство украинской энергетической компании «Нафтогаз». О готовности к встрече с Байденом до саммита Зеленский заявил в интервью Axios 7 июня.