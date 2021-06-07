Зеленский проведет телефонный разговор с Байденом 7 июня
«Сегодня будет телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, в рамках которого произойдёт обмен мнениями по острым вопросам глобальной повестки», – сказал Подоляк. По его словам, лидеры прежде всего будут обсуждать вопросы, касающиеся украинско-российских отношений и ситуации на восточной границе Украины.
Ранее издание Axios со ссылкой на источник в администрации главы Белого дома сообщило, что американская сторона отказалась от встречи Байдена c Зеленским до российско-американского саммита. По словам источника, такой шаг связан с решением Зеленского сменить руководство украинской энергетической компании «Нафтогаз». О готовности к встрече с Байденом до саммита Зеленский заявил в интервью Axios 7 июня.
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. По словам Путина, он намерен обсудить с американским лидером двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности, урегулирования международных конфликтов в наиболее горячих точках, процессы разоружения, борьбу с терроризмом, пандемию коронавируса и вопросы экологического характера.