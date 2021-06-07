Axios сообщило об отказе Байдена от разговора с Зеленским перед саммитом с Россией

О готовности к встрече с Байденом до саммита Зеленский заявил в интервью Axios 7 июня. «Как гарант Конституции Украины я сам готов защищать Украину, в любой момент и в любой точке планеты я готов встретиться с ним и обсудить все эти детали до его встречи (с Путиным. – Ведомости)», — сказал Зеленский.