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Axios сообщило об отказе Байдена от разговора с Зеленским перед саммитом с Россией

Ведомости

Американская сторона отказалась от переговоров президента США Джо Байдена c его украинским коллегой Владимиром Зеленским до российско-американского саммита, сообщает издание Axios со ссылкой на источник в администрации главы Белого дома. По его словам, такое решение связано с решением Зеленского сменить руководство украинской энергетической компании «Нафтогаз».

«Белый дом рассматривал приглашение Зеленского в Вашингтон перед саммитом Байдена и президента Владимира Путина, но отказался продвигаться по этому вопросу вперед после решения Зеленского о смене менеджмента государственной энергетической компании "Нафтогаз". Этот шаг вызвал обеспокоенность в администрации в том, что он отступил от усилий по борьбе с коррупцией», — пишет издание.

О готовности к встрече с Байденом до саммита Зеленский заявил в интервью Axios 7 июня. «Как гарант Конституции Украины я сам готов защищать Украину, в любой момент и в любой точке планеты я готов встретиться с ним и обсудить все эти детали до его встречи (с Путиным. – Ведомости)», — сказал Зеленский.

Лидеры России и США встретятся в Женеве 16 июня. По словам Путина, он намерен обсудить с президентом США двусторонние отношения, а также вопросы стратегической стабильности, урегулирования международных конфликтов в наиболее горячих точках, процессы разоружения, борьбу с терроризмом, пандемию коронавируса и вопросы экологического характера, отметил глава российского государства в рамках ПМЭФа.

Ранее по теме: Зеленский заявил о готовности к встрече с Байденом до саммита с Путиным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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