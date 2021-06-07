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Зеленский заявил о готовности к встрече с Байденом до саммита с Путиным

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом США Джо Байденом в любой точке планеты до его саммита с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью Axios.

«Как гарант Конституции Украины, я сам готов защищать Украину, в любой момент и в любой точке планеты я готов встретиться с ним и обсудить все эти детали до его встречи (с Путиным. – Ведомости)», — сказал Зеленский.

По его словам, такая встреча может не состояться из-за графика Байдена. «Я уверен, что какой-то контакт между нами, в той или иной форме, вполне возможен», — сказал Зеленский. По мнению президента Украины, такие консультации важны, так как украинская сторона имеет «более глубокое понимание» ситуации на востоке Украины.

Президенты России и США встретятся в Женеве 16 июня. Темами обсуждения могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом. 13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр двусторонних отношений на саммите.

Ранее по теме: Кремль назвал дату и место встречи Путина и Байдена

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных