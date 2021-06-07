Зеленский заявил о готовности к встрече с Байденом до саммита с Путиным

По его словам, такая встреча может не состояться из-за графика Байдена. «Я уверен, что какой-то контакт между нами, в той или иной форме, вполне возможен», — сказал Зеленский. По мнению президента Украины, такие консультации важны, так как украинская сторона имеет «более глубокое понимание» ситуации на востоке Украины.