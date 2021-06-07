Зеленский заявил о готовности к встрече с Байденом до саммита с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом США Джо Байденом в любой точке планеты до его саммита с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью Axios.
«Как гарант Конституции Украины, я сам готов защищать Украину, в любой момент и в любой точке планеты я готов встретиться с ним и обсудить все эти детали до его встречи (с Путиным. – Ведомости)», — сказал Зеленский.
По его словам, такая встреча может не состояться из-за графика Байдена. «Я уверен, что какой-то контакт между нами, в той или иной форме, вполне возможен», — сказал Зеленский. По мнению президента Украины, такие консультации важны, так как украинская сторона имеет «более глубокое понимание» ситуации на востоке Украины.
Президенты России и США встретятся в Женеве 16 июня. Темами обсуждения могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом. 13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр двусторонних отношений на саммите.