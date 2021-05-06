Белый дом заявил об «открытых дверях» в НАТО для Украины
Администрация президента США Джо Байдена настроена на то, чтобы двери НАТО оставались «открытыми» для желающих вступить в нее стран, в том числе для Украины. Об этом заявила представительница Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Reuters.
«Администрация Байдена привержена тому принципу, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, когда те выполнят обязательства для вступления и внесут вклад в усиление евроатлантической безопасности», — сказала Жан-Пьер в ходе брифинга, отвечая на вопрос о членстве Украины в организации. В то же время она уточнила, что в альянс могут войти только те страны, которые соответствуют критериям вступления в этот военный союз.
В частности, устав НАТО не предусматривает запрета на членство в альянсе странам, у которых есть территориальные споры с соседями. В случае Украины таким спором является принадлежность Крыма, который вошел в состав России по результатам референдума в марте 2014 г., хотя этот факт и не был признан большинством стран — членов ООН.
Ранее, 3 мая, президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что тема вступления Украины в НАТО будет обсуждаться на предстоящем в июне саммите альянса. До этого, в апреле, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о принятии Киева в состав организации не является предметом для обсуждения с Россией, так как решение об этом могут принимать только сами члены НАТО.
В июне 2020 г. Североатлантический совет признал Украину в качестве партнера с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partner, EOP). В Брюсселе отметили, что этот статус не влияет на вопрос о непосредственном включении страны в альянс. Кроме Украины партнерами НАТО с расширенными возможностями являются Австралия, Грузия, Иордания, Финляндия и Швеция.