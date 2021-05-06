Белый дом заявил об «открытых дверях» в НАТО для Украины

«Администрация Байдена привержена тому принципу, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, когда те выполнят обязательства для вступления и внесут вклад в усиление евроатлантической безопасности», — сказала Жан-Пьер в ходе брифинга, отвечая на вопрос о членстве Украины в организации. В то же время она уточнила, что в альянс могут войти только те страны, которые соответствуют критериям вступления в этот военный союз.