Президент Польши анонсировал обсуждение вступления Украины в НАТО

6 апреля в ходе телефонной беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Украины в альянс единственным путем к завершению конфликта в Донбассе. Кроме того, в конце марта в Киеве утвердили национальную стратегию военной безопасности. Документ предполагает меры по усилению интеграции с НАТО для дальнейшего членства в альянсе.