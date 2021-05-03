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Президент Польши анонсировал обсуждение вступления Украины в НАТО

Ведомости

Тема вступления Украины в НАТО будет обсуждаться на предстоящем в июне саммите альянса, заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Мы говорили о приближающемся саммите всего Североатлантического альянса, который состоится через полтора месяца. В середине июня он пройдет в Брюсселе. Эта тема [безопасности Украины] там со всей уверенностью будет обсуждаться», — цитирует ТАСС польского президента.

Он также рассказал, через неделю в Бухаресте пройдет саммит так называемой Бухарестской девятки (Румыния, Болгария, Чехия, Венгрия, Словакия, Польша, Эстония, Латвия и Литва). На нем будет обсуждаться тема безопасности, в том числе, безопасность Украины, отметил Дуда.

6 апреля в ходе телефонной беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Украины в альянс единственным путем к завершению конфликта в Донбассе. Кроме того, в конце марта в Киеве утвердили национальную стратегию военной безопасности. Документ предполагает меры по усилению интеграции с НАТО для дальнейшего членства в альянсе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных