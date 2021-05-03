Президент Польши анонсировал обсуждение вступления Украины в НАТО
Тема вступления Украины в НАТО будет обсуждаться на предстоящем в июне саммите альянса, заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.
«Мы говорили о приближающемся саммите всего Североатлантического альянса, который состоится через полтора месяца. В середине июня он пройдет в Брюсселе. Эта тема [безопасности Украины] там со всей уверенностью будет обсуждаться», — цитирует ТАСС польского президента.
Он также рассказал, через неделю в Бухаресте пройдет саммит так называемой Бухарестской девятки (Румыния, Болгария, Чехия, Венгрия, Словакия, Польша, Эстония, Латвия и Литва). На нем будет обсуждаться тема безопасности, в том числе, безопасность Украины, отметил Дуда.
6 апреля в ходе телефонной беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Украины в альянс единственным путем к завершению конфликта в Донбассе. Кроме того, в конце марта в Киеве утвердили национальную стратегию военной безопасности. Документ предполагает меры по усилению интеграции с НАТО для дальнейшего членства в альянсе.