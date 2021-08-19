МИД планирует организовать спецрейсы из Афганистана для граждан России
Россия планирует организацию специальных рейсов для своих граждан, желающих покинуть Афганистан, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Планируется организация спецрейсов в том числе для желающих покинуть Афганистан российских граждан. Представители талибов заверили российскую сторону в отсутствии каких-либо препятствий к этому и дали соответствующие гарантии безопасности», — сказала Захарова на брифинге.
При этом она подчеркнула, что речи об эвакуации персонала посольства или находящихся в Афганистане российских граждан не идет.
«В целях предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации в Афганистане готовы предоставить услуги российской гражданской авиации по обеспечению перелета любого количества афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приему и размещению», — добавила она.
15 августа боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, почти все высшие чиновники также бежали. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны.