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МИД планирует организовать спецрейсы из Афганистана для граждан России

Ведомости

Россия планирует организацию специальных рейсов для своих граждан, желающих покинуть Афганистан, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Планируется организация спецрейсов в том числе для желающих покинуть Афганистан российских граждан. Представители талибов заверили российскую сторону в отсутствии каких-либо препятствий к этому и дали соответствующие гарантии безопасности», — сказала Захарова на брифинге.

При этом она подчеркнула, что речи об эвакуации персонала посольства или находящихся в Афганистане российских граждан не идет.

«В целях предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации в Афганистане готовы предоставить услуги российской гражданской авиации по обеспечению перелета любого количества афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приему и размещению», — добавила она.

15 августа боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, почти все высшие чиновники также бежали. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны.

Ранее по теме: Reuters узнала о жертвах при стрельбе талибов во время демонстрации в Афганистане

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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