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Глава МИД Украины назвал Крымский мост неразрешимой проблемой

Ведомости

Проблема Крымского моста является практически неразрешимой из-за географического положения, заявил журналистам министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает украинский портал «Новое время».

«Азовское море и проблема Керченского моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию. Потому что география полностью контролируется Российской Федерацией – и со стороны Таманского полуострова и со стороны Крымского полуострова», — сказал Кулеба.

Он отметил, что демилитаризовать полуостров до конца «оккупации», скорее всего, будет невозможно, потому что Россия «сознательно превратила Крым в военную базу, от которой пытается всех отпугнуть». В этой связи, полагает он, необходимы совместные усилия и новая стратегия для черноморских стран НАТО, Грузии, Молдавии и Украины, «иначе Черное море будет так же потеряно, как и Азовское».

Крымский мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова, был открыт для автомобилей в 2018 г., а железнодорожный – годом позже. Мост построили после присоединения Крыма к России в марте 2014 г. В связи с этим в июне того же года ЕС ввел против России санкции. Запад счел присоединение территории бывший Украины «незаконной аннексией и нарушением международного закона».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных