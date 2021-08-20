Глава МИД Украины назвал Крымский мост неразрешимой проблемой
Проблема Крымского моста является практически неразрешимой из-за географического положения, заявил журналистам министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает украинский портал «Новое время».
«Азовское море и проблема Керченского моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию. Потому что география полностью контролируется Российской Федерацией – и со стороны Таманского полуострова и со стороны Крымского полуострова», — сказал Кулеба.
Он отметил, что демилитаризовать полуостров до конца «оккупации», скорее всего, будет невозможно, потому что Россия «сознательно превратила Крым в военную базу, от которой пытается всех отпугнуть». В этой связи, полагает он, необходимы совместные усилия и новая стратегия для черноморских стран НАТО, Грузии, Молдавии и Украины, «иначе Черное море будет так же потеряно, как и Азовское».
Крымский мост, соединяющий Керченский и Таманский полуострова, был открыт для автомобилей в 2018 г., а железнодорожный – годом позже. Мост построили после присоединения Крыма к России в марте 2014 г. В связи с этим в июне того же года ЕС ввел против России санкции. Запад счел присоединение территории бывший Украины «незаконной аннексией и нарушением международного закона».