Глава МИД Украины назвал Крымский мост неразрешимой проблемой

Он отметил, что демилитаризовать полуостров до конца «оккупации», скорее всего, будет невозможно, потому что Россия «сознательно превратила Крым в военную базу, от которой пытается всех отпугнуть». В этой связи, полагает он, необходимы совместные усилия и новая стратегия для черноморских стран НАТО, Грузии, Молдавии и Украины, «иначе Черное море будет так же потеряно, как и Азовское».