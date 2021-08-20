Великобритания ввела санкции против семи сотрудников ФСБ России
Великобритания ввела санкции в отношении семи сотрудников ФСБ России, обвинив их в причастности к инциденту с основателем ФБК (признан в России НКО-иноагентом, запрещенной экстремистской организацией) Алексеем Навальным, сообщает Reuters. Список опубликован на сайте британского МИДа.
В обновленный санкционный список британского правительства вошли Алексей Александров, Владимир Панаев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков и Алексей Седов. Ограничения введены из-за «доказательств» причастности данных лиц к делу Навального.
Великобритания в октябре 2020 г. уже вводила санкции из-за ситуации с Навальным. Под ограничения тогда попали шесть физических лиц и одно юридическое.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в Омске. Он был госпитализирован в омскую больницу, где впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позднее Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие медики заявили, что Навальный якобы был отравлен ядом из группы «Новичок».
По возвращении в Россию его задержали в аэропорту «Шереметьево» и поместили под арест. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. С учетом времени, проведенного под арестом, ему придется пробыть в колонии около 2,5 года.