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Зеленский и Меркель обсудили «Северный поток — 2» и Донбасс на встрече в Киеве

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, прибывшей в Киев с рабочим визитом, обсудив, в частности, урегулирование в Донбассе и газопровод «Северный поток — 2».

Как сообщила пресс-служба украинского президента, стороны отметили необходимость проведения саммита в так называемом нормандском формате. 

«Важно, чтобы в рамках "нормандской четверки" Украина, Германия и Франция имели консолидированную позицию относительно плана мирного урегулирования... Мы стремимся добиться режима постоянного и устойчивого прекращения огня, обмена удерживаемыми лицами, открытия КПВВ со стороны временно оккупированных территорий и долгожданного доступа на эти территории представителей Международного комитета Красного Креста», – заявил Зеленский.

Меркель выступила за проведение саммита на уровне глав четырех государств, а также заявила о важности проведения первого мероприятия «Крымской платформы». ФРГ на нем будет представлять Петер Альтмайер.

Кроме того, канцлер Германии заявила о готовности Берлина ввести новые санкции против России в том случае, если Москва попытается использовать «Северный поток — 2» в качестве геополитического оружия.

«Обеспокоенность с украинской стороны мы очень серьезно воспринимаем, и потому я во время переговоров в Москве говорила об этой проблеме, и мы очень четко говорили о том, что мы в европейских рамках выступаем за новые санкции, если Россия будет пытаться использовать этот газопровод для цели геополитического оружия», – сказала она (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Зеленский по итогам встречи сообщил, что Киев отказывается считать газопровод исключительно экономическим проектом и рассматривает его только через призму безопасности, видя в нем опасное геополитическое оружие в руках Москвы, передает ТАСС.

20 августа в Большом Кремлевском дворце Меркель встретилась с президентом России Владимиром Путиным. По окончании беседы в узком составе переговоры продолжились в расширенном формате. В частности, российский президент попросил канцлера ФРГ повлиять на украинские власти в плане выполнения ими взятых на себя обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе. Кроме того, Путин рассказал, что Россия готова продолжать транзит газа через территорию Украины и после 2024 г., но объемы прокачки будут зависеть от готовности европейских партнеров закупать российские энергоресурсы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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