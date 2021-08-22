Зеленский и Меркель обсудили «Северный поток — 2» и Донбасс на встрече в Киеве

«Обеспокоенность с украинской стороны мы очень серьезно воспринимаем, и потому я во время переговоров в Москве говорила об этой проблеме, и мы очень четко говорили о том, что мы в европейских рамках выступаем за новые санкции, если Россия будет пытаться использовать этот газопровод для цели геополитического оружия», – сказала она (цитата по «Интерфакс-Украина»).