Зеленский и Меркель обсудили «Северный поток — 2» и Донбасс на встрече в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, прибывшей в Киев с рабочим визитом, обсудив, в частности, урегулирование в Донбассе и газопровод «Северный поток — 2».
Как сообщила пресс-служба украинского президента, стороны отметили необходимость проведения саммита в так называемом нормандском формате.
«Важно, чтобы в рамках "нормандской четверки" Украина, Германия и Франция имели консолидированную позицию относительно плана мирного урегулирования... Мы стремимся добиться режима постоянного и устойчивого прекращения огня, обмена удерживаемыми лицами, открытия КПВВ со стороны временно оккупированных территорий и долгожданного доступа на эти территории представителей Международного комитета Красного Креста», – заявил Зеленский.
Меркель выступила за проведение саммита на уровне глав четырех государств, а также заявила о важности проведения первого мероприятия «Крымской платформы». ФРГ на нем будет представлять Петер Альтмайер.
Кроме того, канцлер Германии заявила о готовности Берлина ввести новые санкции против России в том случае, если Москва попытается использовать «Северный поток — 2» в качестве геополитического оружия.
«Обеспокоенность с украинской стороны мы очень серьезно воспринимаем, и потому я во время переговоров в Москве говорила об этой проблеме, и мы очень четко говорили о том, что мы в европейских рамках выступаем за новые санкции, если Россия будет пытаться использовать этот газопровод для цели геополитического оружия», – сказала она (цитата по «Интерфакс-Украина»).
Зеленский по итогам встречи сообщил, что Киев отказывается считать газопровод исключительно экономическим проектом и рассматривает его только через призму безопасности, видя в нем опасное геополитическое оружие в руках Москвы, передает ТАСС.
20 августа в Большом Кремлевском дворце Меркель встретилась с президентом России Владимиром Путиным. По окончании беседы в узком составе переговоры продолжились в расширенном формате. В частности, российский президент попросил канцлера ФРГ повлиять на украинские власти в плане выполнения ими взятых на себя обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе. Кроме того, Путин рассказал, что Россия готова продолжать транзит газа через территорию Украины и после 2024 г., но объемы прокачки будут зависеть от готовности европейских партнеров закупать российские энергоресурсы.