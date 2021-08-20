Что Путин и Меркель говорили об Украине, Афганистане и Навальном

Что Путин и Меркель говорили об Украине, Афганистане и НавальномЭто последний визит нынешнего канцлера Германии в Москву в этом статусе
В Кремле завершились переговоры и совместная пресс-конференция президента Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Это последний визит Меркель в Россию в должности канцлера.
Контекст последней встречи
В начале переговоров, которые проходили в зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, Путин подарил Меркель букет цветов. До этого они встречались более года назад на конференции по Ливии, которая проходила в Берлине. Он напомнил, что Германия – второй по объему торгово-экономический партнер России после Китая: «Несмотря на то, что в 2020 году у нас был достаточно серьезный спад, сейчас почти двукратное увеличение товарооборота – за первые полгода». Путин выразил надежду, что это не только прощальные переговоры Меркель в качестве канцлера.
Почему Меркель уходит
Меркель в 2018 г. сообщила, что четвертый срок на посту канцлера для нее последний. Она возглавляла Христианско-демократический союз (ХДС) с 2000 г., а канцлером Германии является с 2005 г. В январе этого года ХДС выбрала своим лидером главу земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета. Парламентские выборы в Германии пройдут в сентябре, после выборов депутаты Бундестага должны будут избрать нового канцлера.
Меркель подтвердила, что это рабочий визит. Она сказала, что перед переговорами возложила цветы к Могиле неизвестного солдата, поскольку в этом году 80-я годовщина нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. «Несмотря на то, что у нас есть разногласия во мнениях, я думаю, это хорошо, что мы говорим друг с другом, и мы намерены и дальше поддерживать контакт и говорить друг с другом», – сказала канцлер.
После этого переговоры в закрытом формате продлились больше двух часов. Накануне встречи с Меркель Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги. В ходе обоих разговоров главной темой обсуждения была ситуация в Афганистане.
Что вынесли из-за закрытых дверей
В ходе переговоров обсуждались ситуация в Афганистане, на юго-востоке Украины, в Белоруссии, Иране, Ливии, Сирии, сказали президент России и канцлер Германии на итоговой пресс-конференции.
По словам Меркель, германские власти разочарованы, что три немецкие некоммерческие организации были включены в реестр нежелательных организаций – все они работали в рамках «Петербургского диалога». Меркель сообщила, что попросила Путина исключить эти НКО из списка нежелательных.
Ранее Генпрокуратура признала нежелательными в России три немецкие НКО – Zentrum fur die Liberale Moderne GmbH («Центр либеральной современности»); Deutsch-Russischer Austausch e.V. («Немецко-русский обмен»); Forum Russischsprachiger Europaer e.V. («Форум русскоязычных европейцев»).
По словам канцлера Германии, она также подняла вопрос об Алексее Навальном. Меркель назвала ситуацию вокруг него угнетающей и во время переговоров просила президента России освободить Навального.
Отвечая на вопрос журналистов о том, что нужно для освобождения Навального и прекращения преследования его сторонников, Путин заявил, что «никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона». Говоря о несистемной оппозиции, Путин сказал, что не видно, чтобы представителей движения «желтых жилетов» во Франции и Occupy Wall Street в США поддерживали при продвижении в представительные органы власти.
Ситуация в Афганистане
Путин также впервые подробно высказался по ситуации в Афганистане после прихода к власти «Талибана» (признана террористической организацией и запрещена в России). По его словам, нужно исходить уже из тех реалий, что «Талибан» контролирует почти всю территорию страны.
«Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремления строить в других странах демократии по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы», – сказал президент России. По его мнению, любые социально-политические «эксперименты» приводят лишь к разрушению государств.
Меркель, по ее словам, попросила российскую сторону в ходе переговоров с талибами поднять вопросы гуманитарной помощи.
Миротворческая миссия
По поводу ситуации на юго-востоке Украины и президент России, и канцлер Германии заявили, что необходимо исполнять минские договоренности. По словам Путина, на Украине принят ряд законов, которые противоречат минским договоренностям, и складывается впечатление, что руководство Украины приняло решение отказаться от мирного решения.
Поэтому он попросил Меркель повлиять на украинскую сторону в ходе ее визита в Киев 22 августа. Она отправится туда после переговоров в Москве.
По словам руководителя страновых исследований Института Европы РАН Владислава Белова, визит Меркель «недекоративный» и может положительно сказаться на значительно ухудшившихся двусторонних отношениях. «Дорожной карты восстановления отношений не будет, но есть четкое понимание красных линий, которые обе стороны нарушать не будут», – поясняет Белов. Эксперт также надеется на продолжение гражданского диалога между странами. Ситуация в Афганистане же для обеих сторон – это «большой открытый вопрос». По мнению Белова, Меркель своим визитом посылает сигнал будущему руководителю ФРГ, что партнерство с Россией необходимо развивать, несмотря на противодействие «коллективного Запада».
Как отмечает ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, вопросы развития гражданского общества в России важны для немецкой стороны. Но в двусторонних отношениях все же превалируют экономическая и энергетическая темы. Помимо этого, обе стороны заинтересованы в установлении мира в Афганистане. При этом очевидно, что Москва и Берлин демонстрируют разные подходы к запрещенному в России движению «Талибан», подчеркивает эксперт.