Что Путин и Меркель говорили об Украине, Афганистане и Навальном

В начале переговоров, которые проходили в зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца, Путин подарил Меркель букет цветов. До этого они встречались более года назад на конференции по Ливии, которая проходила в Берлине. Он напомнил, что Германия – второй по объему торгово-экономический партнер России после Китая: «Несмотря на то, что в 2020 году у нас был достаточно серьезный спад, сейчас почти двукратное увеличение товарооборота – за первые полгода». Путин выразил надежду, что это не только прощальные переговоры Меркель в качестве канцлера.