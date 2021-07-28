«Петербургский диалог» прекращен по инициативе Германии

«Петербургский диалог» был создан в 2001 г. по инициативе президента Владимира Путина и канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Официально заявленная цель этого форума – углубление взаимопонимания между Россией и Германией, развитие двустороннего сотрудничества, стимулирование связей между двумя странами. В рамках «Петербургского диалога» ежегодно вплоть до 2013 г., когда эта традиция была прервана, проводились встречи не только представителей гражданского общества России и ФРГ, но также и консультации с участием руководства двух стран, включая президента России и канцлера Германии. Как писал «Коммерсантъ», заседания «Петербургского диалога» проходили даже в сложный для двусторонних отношений «постгрузинский период» и впервые были перенесены в 2014 г., после присоединения Крыма к России.