«Петербургский диалог» прекращен по инициативе Германии

«Петербургский диалог» прекращен по инициативе ГерманииНемецкая сторона отказалась от совместной работы из-за «нежелательных» организаций
Немецкий оргкомитет форума гражданских обществ России и Германии «Петербургский диалог» решил приостановить все двусторонние мероприятия и заседания рабочих групп, сообщается на сайте форума. Причина – признание нескольких организаций – участников форума нежелательными в России. «Мы не можем смириться с тем, что некоторые наши организации-участники не могут выполнять свою работу в России, поскольку официально считаются «нежелательными» и в случае нарушения их могут ожидать серьезные штрафы. Российские партнеры «нежелательных зарубежных организаций» из-за сотрудничества с ними также могут подвергаться правовому преследованию», – пояснил председатель немецкого оргкомитета «Петербургского диалога» Рональд Пофалла.
«Петербургский диалог» был создан в 2001 г. по инициативе президента Владимира Путина и канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Официально заявленная цель этого форума – углубление взаимопонимания между Россией и Германией, развитие двустороннего сотрудничества, стимулирование связей между двумя странами. В рамках «Петербургского диалога» ежегодно вплоть до 2013 г., когда эта традиция была прервана, проводились встречи не только представителей гражданского общества России и ФРГ, но также и консультации с участием руководства двух стран, включая президента России и канцлера Германии. Как писал «Коммерсантъ», заседания «Петербургского диалога» проходили даже в сложный для двусторонних отношений «постгрузинский период» и впервые были перенесены в 2014 г., после присоединения Крыма к России.