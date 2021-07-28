Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

«Петербургский диалог» прекращен по инициативе Германии

Немецкая сторона отказалась от совместной работы из-за «нежелательных» организаций
Глеб Мишутин
После признания немецких организаций нежелательными в России «Петербургский диалог» будет прекращен /Петербургский Диалог

Немецкий оргкомитет форума гражданских обществ России и Германии «Петербургский диалог» решил приостановить все двусторонние мероприятия и заседания рабочих групп, сообщается на сайте форума. Причина – признание нескольких организаций – участников форума нежелательными в России. «Мы не можем смириться с тем, что некоторые наши организации-участники не могут выполнять свою работу в России, поскольку официально считаются «нежелательными» и в случае нарушения их могут ожидать серьезные штрафы. Российские партнеры «нежелательных зарубежных организаций» из-за сотрудничества с ними также могут подвергаться правовому преследованию», – пояснил председатель немецкого оргкомитета «Петербургского диалога» Рональд Пофалла.

«Петербургский диалог» был создан в 2001 г. по инициативе президента Владимира Путина и канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Официально заявленная цель этого форума – углубление взаимопонимания между Россией и Германией, развитие двустороннего сотрудничества, стимулирование связей между двумя странами. В рамках «Петербургского диалога» ежегодно вплоть до 2013 г., когда эта традиция была прервана, проводились встречи не только представителей гражданского общества России и ФРГ, но также и консультации с участием руководства двух стран, включая президента России и канцлера Германии. Как писал «Коммерсантъ», заседания «Петербургского диалога» проходили даже в сложный для двусторонних отношений «постгрузинский период» и впервые были перенесены в 2014 г., после присоединения Крыма к России.

Вы видите 40% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных