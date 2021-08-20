Путин заявил о скором завершении строительства «Северного потока — 2»

Путин добавил, что Россия продолжит транзит газа через Украину и после 2024 г., хотя «Северный поток — 2» на 2000 км короче, чем маршрут украинской газотранспортной системы (ГТС), также СП-2 является более экологичным. Транзит через Украину, по словам Путина, будет зависеть от контрактов на поставки газа и технического состояния украинской ГТС.