Путин заявил о скором завершении строительства «Северного потока — 2»
Для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» осталось проложить последние 15 км морской части, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.
«15 километров осталось по морю, все. Можно считать, что близится к завершению [строительство]», — сказал Путин. Он отметил, что газопровод не является политическим проектом, «это заблуждение или попытка ввести кого-то в заблуждение».
Путин добавил, что Россия продолжит транзит газа через Украину и после 2024 г., хотя «Северный поток — 2» на 2000 км короче, чем маршрут украинской газотранспортной системы (ГТС), также СП-2 является более экологичным. Транзит через Украину, по словам Путина, будет зависеть от контрактов на поставки газа и технического состояния украинской ГТС.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. 28 июля компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила о завершении строительства «Северного потока — 2» на 99%. «Газпром» рассчитывает начать прокачку газа по газопроводу не позднее начала ноября.