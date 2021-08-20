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Путин заявил о скором завершении строительства «Северного потока — 2»

Ведомости

Для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» осталось проложить последние 15 км морской части, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«15 километров осталось по морю, все. Можно считать, что близится к завершению [строительство]», — сказал Путин. Он отметил, что газопровод не является политическим проектом, «это заблуждение или попытка ввести кого-то в заблуждение».

Путин добавил, что Россия продолжит транзит газа через Украину и после 2024 г., хотя «Северный поток — 2» на 2000 км короче, чем маршрут украинской газотранспортной системы (ГТС), также СП-2 является более экологичным. Транзит через Украину, по словам Путина, будет зависеть от контрактов на поставки газа и технического состояния украинской ГТС.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. 28 июля компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила о завершении строительства «Северного потока — 2» на 99%. «Газпром» рассчитывает начать прокачку газа по газопроводу не позднее начала ноября.

Ранее по теме: «Газпром» начнет прокачку по «Северному потоку – 2» не позже начала ноября

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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