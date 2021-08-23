Зеленский объяснил неучастие Запада в «Крымской платформе» боязнью России
Ряд лидеров западных стран не приехал на саммит «Крымской платформы» из-за «боязни России», заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина». Кого из глав государств он имел в виду, украинский лидер не уточнил.
«Многие лидеры очень боятся, я даже не хочу говорить, кто боится. Сочувствуют. Но на «Крымскую платформу», вы же понимаете, что всех этих лидеров мы позвали. Поэтому боятся, боятся Россию. И это правда, Европа боится Россию», — сказал Зеленский. Он добавил, что подобное поведение некоторых глав европейских государств «нормально».
Накануне Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Украинский и немецкий лидер обсудили Донбасс, Меркель заявила о важности проведения первого мероприятия «Крымской платформы», однако сама на него не приедет. ФРГ на саммите будет представлять министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.
В конце февраля Зеленский поручил правительству запустить «Крымскую платформу» – международную площадку, нацеленную на поиск и реализацию комплекса мер по «деоккупации» полуострова. Мероприятие при участии представителей 44 стран пройдет 23 августа. Предполагается, что в рамках «Крымской платформы» приглашенные страны, организации и эксперты будут разрабатывать стратегии передачи полуострова в состав Украины.
По последним данным, «Крымскую платформу» посетят президенты стран Прибалтики, Польши, Словакии, Венгрии, Молдавии, Словении, Финляндии и Евросовета. От Румынии, Грузии, Хорватии и Швеции на мероприятие приедут премьер-министры. Таким образом, на высшем уровне будут представлены 13 стран из 44. Швейцария и Чехия прислали на «Крымскую платформу " спикеров парламентов. США отправили на саммит представителя министра транспорта.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию. Большинство стран-членов ООН, включая США и государства Евросоюза, не признали результатов референдума перехода Крыма под российскую юрисдикцию. Вашингтон и Брюссель ввели против России санкции.