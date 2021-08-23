Зеленский объяснил неучастие Запада в «Крымской платформе» боязнью России

«Многие лидеры очень боятся, я даже не хочу говорить, кто боится. Сочувствуют. Но на «Крымскую платформу», вы же понимаете, что всех этих лидеров мы позвали. Поэтому боятся, боятся Россию. И это правда, Европа боится Россию», — сказал Зеленский. Он добавил, что подобное поведение некоторых глав европейских государств «нормально».