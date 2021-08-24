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В МИД оценили возможность транзита газа в Европу в случае отказа Украины

Ведомости

Россия выполнит обязательства по поставкам газа в Европу, даже в случае отказа Украины от пропуска российского газа через свою территорию. Об этом сообщил «РИА Новости» директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

«Мы сможем выполнять все обязательства (по поставкам газа в Европу — ред.), но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину», — отметил дипломат.

Ранее «Газпром» забронировал 4,3% выставленных на аукцион дополнительных мощностей по транзиту природного газа через Украину на сентябрь — 0,65 млн куб. м в сутки, или 19,5 млн кубометров в сумме за весь месяц. 

Заключенный в конце 2019 г. пятилетний контракт «Газпрома» с Украиной предусматривает транзитные поставки в объеме 225 млрд куб. м газа за $7,2 млрд. При этом контракт позволяет «Газпрому» бронировать дополнительные транзитные мощности. Несмотря на возможность поставлять в ЕС больше газа по украинской ГТС, «Газпром» в 2021 г. в апреле, мае и июне также отказывался от бронирования дополнительных мощностей, выставляемых на аукцион «Оператором ГТС Украины».

Россия готова продолжать транзит газа через территорию Украины и после 2024 г., но объемы прокачки будут зависеть от готовности европейских партнеров закупать российские энергоресурсы. Об этом сообщил 20 августа президент России Владимир Путин по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. «Мы не можем написать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку нашим потребителям в Европе», – подчеркнул президент.

Путин также заверил Меркель, что Россия в полном объеме выполнит договоренности по украинскому транзиту даже после ухода канцлера ФРГ в отставку.

Ранее по теме: Цены на газ в Европе рухнули на фоне ошибочных сообщений о запуске «Северного потока – 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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