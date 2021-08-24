В МИД оценили возможность транзита газа в Европу в случае отказа Украины
Россия выполнит обязательства по поставкам газа в Европу, даже в случае отказа Украины от пропуска российского газа через свою территорию. Об этом сообщил «РИА Новости» директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
«Мы сможем выполнять все обязательства (по поставкам газа в Европу — ред.), но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину», — отметил дипломат.
Ранее «Газпром» забронировал 4,3% выставленных на аукцион дополнительных мощностей по транзиту природного газа через Украину на сентябрь — 0,65 млн куб. м в сутки, или 19,5 млн кубометров в сумме за весь месяц.
Заключенный в конце 2019 г. пятилетний контракт «Газпрома» с Украиной предусматривает транзитные поставки в объеме 225 млрд куб. м газа за $7,2 млрд. При этом контракт позволяет «Газпрому» бронировать дополнительные транзитные мощности. Несмотря на возможность поставлять в ЕС больше газа по украинской ГТС, «Газпром» в 2021 г. в апреле, мае и июне также отказывался от бронирования дополнительных мощностей, выставляемых на аукцион «Оператором ГТС Украины».
Россия готова продолжать транзит газа через территорию Украины и после 2024 г., но объемы прокачки будут зависеть от готовности европейских партнеров закупать российские энергоресурсы. Об этом сообщил 20 августа президент России Владимир Путин по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. «Мы не можем написать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку нашим потребителям в Европе», – подчеркнул президент.
Путин также заверил Меркель, что Россия в полном объеме выполнит договоренности по украинскому транзиту даже после ухода канцлера ФРГ в отставку.