МИД Украины опроверг информацию о захваченном в Афганистане самолете

Под контролем американских военных находится только столичный аэропорт. По данным итальянской организации помощи жертвам войны Emergency, через аэропорт пытаются эвакуироваться около 10 000 человек. Не менее 20 человек погибли в давке, пытаясь попасть в здание. По оценке президента США Джо Байдена, всего эвакуировать из Афганистана придется до 65 000 человек. Для этого срок пребывания американских солдат в аэропорту Кабула может быть продлен после 31 августа — дедлайна полного вывода войск США из страны согласно их договоренностям с талибами. Последние заявили, что в последнем случае будут считать это продолжением «оккупации» страны.