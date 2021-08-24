МИД Украины опроверг информацию о захваченном в Афганистане самолете
Информация о захвате украинского самолета, который прибыл в Кабул для эвакуации граждан Украины, не соответствует действительности, заявил агентству «Интерфакс-Украина» спикер министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко.
«Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо нет. Информация о «захваченном самолете», которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности», — сказал он.
Он подчеркнул, что все самолеты, направленные Киевом для эвакуации людей из Афганистана, «безопасно вернулись в Украину». В целом было осуществлено три рейса. Ими вывезли 256 человек.
Накануне заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал «Общественному радио», что украинский самолет в Афганистане «фактически украли». Чиновник уточнил, что судно направилось в Иран «с неизвестной группой пассажиров на борту». Более того, представитель ведомства добавил, что три следующие попытки эвакуации граждан были безуспешными, потому что им не удалось попасть на территорию аэропорта.
Николенко, в свою очередь, заявил, что Енин говорил о «беспрецедентном уровне трудностей» в целом, с которыми дипломаты столкнулись в связи с ситуацией в Афганистане. Он добавил, что ситуация в аэропорту «приближена к хаосу». «Нужно было обеспечить, чтобы необходимые люди сели на необходимый самолет в безопасных условиях и дальше безопасно вернулись домой», — добавил спикер МИДа.
«Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России) 15 августа взял под свой контроль столицу Афганистана Кабул и большую часть территории страны. Боевики контролируют все провинции страны, кроме Панджшера. Захват талибами Кабула произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Они находились там почти 20 лет — с октября 2001 г.
Под контролем американских военных находится только столичный аэропорт. По данным итальянской организации помощи жертвам войны Emergency, через аэропорт пытаются эвакуироваться около 10 000 человек. Не менее 20 человек погибли в давке, пытаясь попасть в здание. По оценке президента США Джо Байдена, всего эвакуировать из Афганистана придется до 65 000 человек. Для этого срок пребывания американских солдат в аэропорту Кабула может быть продлен после 31 августа — дедлайна полного вывода войск США из страны согласно их договоренностям с талибами. Последние заявили, что в последнем случае будут считать это продолжением «оккупации» страны.