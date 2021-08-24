Замглавы МИД Украины сообщил об угоне украинского самолета в Кабуле
Неизвестные вооруженные люди захватили и угнали в Иран украинский самолет, который прибыл в Кабул для эвакуации граждан Украины, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин «Общественному радио».
«В минувшее воскресенье наш самолет захватили другие люди. Во вторник у нас фактически украли самолет, он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев», — сказал Енин (цитата по ТАСС). Он отметил, что три следующие попытки эвакуации граждан тоже были безуспешными, поскольку им не удалось попасть на территорию аэропорта. Замглавы МИДа подчеркнул, что всю последнюю неделю дипломатическая служба во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой работала в режиме «краш-теста».
Информация о захвате украинского самолета в столице Афганистана не соответствует действительности, все воздушные суда благополучно вернулись на Украину, сообщил «Интерфакс-Украина» официальный представитель МИД Украины Олег Николенко. По его словам, Енин в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, «с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы вытянуть украинцев».
В воскресенье военно-транспортный самолет доставил из Афганистана в Киев более 80 человек, в том числе 31 гражданина Украины. На родину вернулись 12 украинских военных, а также были вывезены иностранные журналисты и общественные деятели, которые попросили о помощи. По данным офиса президента Украины, ждут эвакуации в Афганистане еще около 100 украинцев. Всего Киев организовал три эвакуационных рейса, которыми были вывезены 256 человек.
«Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России) 15 августа взял под свой контроль столицу Афганистана Кабул и большую часть территории страны. Под контролем американских военных находится только столичный аэропорт. По данным итальянской организации помощи жертвам войны Emergency, через аэропорт пытаются эвакуироваться около 10 000 человек. Не менее 20 человек погибли в давке, пытаясь попасть в аэропорт.
По оценке президента США Джо Байдена, всего эвакуировать придется до 65 000 человек. Для этого срок пребывания американских солдат в аэропорту Кабула может быть продлен после 31 августа — дедлайна полного вывода войск США из страны согласно их договоренностям с талибами. Последние заявили, что в последнем случае будут считать это продолжением «оккупации» страны.
Талибы контролируют все провинции страны, кроме Панджшера. Захват талибами Кабула произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Они находились там почти 20 лет – с октября 2001 г.