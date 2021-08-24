Замглавы МИД Украины сообщил об угоне украинского самолета в Кабуле

«Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России) 15 августа взял под свой контроль столицу Афганистана Кабул и большую часть территории страны. Под контролем американских военных находится только столичный аэропорт. По данным итальянской организации помощи жертвам войны Emergency, через аэропорт пытаются эвакуироваться около 10 000 человек. Не менее 20 человек погибли в давке, пытаясь попасть в аэропорт.



По оценке президента США Джо Байдена, всего эвакуировать придется до 65 000 человек. Для этого срок пребывания американских солдат в аэропорту Кабула может быть продлен после 31 августа — дедлайна полного вывода войск США из страны согласно их договоренностям с талибами. Последние заявили, что в последнем случае будут считать это продолжением «оккупации» страны.



Талибы контролируют все провинции страны, кроме Панджшера. Захват талибами Кабула произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Они находились там почти 20 лет – с октября 2001 г.