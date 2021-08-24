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Al-Arabiya узнал о захвате талибами нескольких американских самолетов

Ведомости

Талибы (представители «Талибана» — запрещенная в России организация, признанная террористической) завладели несколькими самолетами, военными вертолетами и противотанковыми ракетами, которые остались на территории Афганистана в ходе кампании по выводу американских войск из страны. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники. 

«Пока нет решения о том, чтобы предпринять шаги для ликвидации того, что попало в руки «Талибана». Возможно, талибам будет трудно использовать вертолеты и самолеты, так как нет пилотов, техническое обслуживание талибам также недоступно», — отметил собеседник телеканала. Он отметил, что США ждут завершения эвакуации перед тем, как принять решение о том, наносить ли авиаудары для того, чтобы талибы не смогли воспользоваться военной техникой. 

На пресс-конференции представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что за последние 24 часа США превысили максимальный предел эвакуации  — от 9000 человек до 10 400 человек. Он добавил, что «25 военных самолетов в воскресенье эвакуировали из Афганистана около 16 000 человек». Кирби отметил, что Вашингтон стремится как можно быстрее вывезти как можно больше людей. Он сказал: «Если возникнет необходимость продлить срок, я поговорю с президентом Джо Байденом».

Ранее «Талибан» заявил, что будет считать нахождение войск США в Афганистане после оговоренного в двусторонних соглашениях срока — 31 августа — «продолжением оккупации», это может вызвать соответствующие «последствия». Об этом 23 августа сообщил представитель политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин.

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу АВС говорил, что из-за сложностей с эвакуацией 65 000 иностранцев и желающих покинуть страну афганцев в аэропорт Кабула будут направлены еще 5000 американских солдат вдобавок к тысяче, охраняющих воздушную гавань. Он также допустил, что военнослужащие США могут остаться в стране и после ранее оговоренной с талибами даты — 31 августа, если эвакуация затянется.

«Талибан» 15 августа взял под свой контроль столицу Афганистана Кабул и большую часть территории страны. Под контролем американских военных находится только столичный аэропорт. Талибы контролируют все провинции страны, кроме Панджшера, где укрылись вице-премьер страны Амрулла Салех, объявивший себя главой государства после бегства президента Ашрафа Гани, а также сын убитого талибами в 2001 г. полевого командира Северного альянса Ахмадшаха Масуда Ахмад Масуд.

Последний объявил о формировании сопротивления «Талибану», ядром которого якобы стали бывшие военнослужащие армии Афганистана, а также все те, кто готов противостоять им с оружием в руках. После того как в воскресенье 22 августа Масуд отверг ультиматум «Талибана» о сдаче, талибы начали концентрировать свои отряды в Панджшере с намерением начать осаду мятежной провинции.

Захват талибами Кабула произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Они находились там почти 20 лет — с октября 2001 г.

Ранее по теме: Могут ли «Талибан» признать в качестве новых властей Афганистана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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