Al-Arabiya узнал о захвате талибами нескольких американских самолетов

«Пока нет решения о том, чтобы предпринять шаги для ликвидации того, что попало в руки «Талибана». Возможно, талибам будет трудно использовать вертолеты и самолеты, так как нет пилотов, техническое обслуживание талибам также недоступно», — отметил собеседник телеканала. Он отметил, что США ждут завершения эвакуации перед тем, как принять решение о том, наносить ли авиаудары для того, чтобы талибы не смогли воспользоваться военной техникой.