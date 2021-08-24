Песков оценил меры правительства по снижению цен на перевозку продуктов
Правительство по поручению президента Владимира Путина контролирует ситуацию с ценами на продовольствие, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Правительство действительно контролирует ситуацию с ценами. На этот счет есть прямое поручение президента. Вы знаете, об этом сам Путин говорил», — цитирует «РИА Новости» Пескова. По его словам, цены растут по двум причинам: из-за некоторых процессов, связанных с внешней конъюнктурой, и из-за различных внутренних проблем. «И тем, и другим правительство занимается», — сказал Песков, отметив, что ситуация «действительно непростая» и требует постоянного внимания.
Ранее зампредседателя правительства Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу проработать меры по снижению цен на перевозку продуктов с целью уменьшения стоимости социально значимых товаров. Вице-премьер также сообщила о постепенном снижении цен на продукты в России. Так, в начале лета стоимость огурцов и помидоров снизилась на 38,5% и 44,5% соответственно. Картофель подешевел более чем на 12%, а репчатый лук — примерно на 7%. Это обусловлено поступлением в магазины нового урожая, а также «оперативными мерами поддержки и действиями по развитию доступа сельхозпроизводителей к разным форматам торговли в ряде регионов», отметила Абрамченко.
По данным Банка России, рост цен на продукты в большинстве регионов страны замедлился. Это связано преимущественно со снижением темпов удорожания овощей и фруктов. В июле продукты питания выросли в цене в среднем на 8,14% в годовом выражении, следует из статистики Росстата. В июне показатель был на уровне 8,67%.