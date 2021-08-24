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Песков оценил меры правительства по снижению цен на перевозку продуктов

Ведомости

Правительство по поручению президента Владимира Путина контролирует ситуацию с ценами на продовольствие, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Правительство действительно контролирует ситуацию с ценами. На этот счет есть прямое поручение президента. Вы знаете, об этом сам Путин говорил», — цитирует «РИА Новости» Пескова. По его словам, цены растут по двум причинам: из-за некоторых процессов, связанных с внешней конъюнктурой, и из-за различных внутренних проблем. «И тем, и другим правительство занимается», — сказал Песков, отметив, что ситуация «действительно непростая» и требует постоянного внимания.

Ранее зампредседателя правительства Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу проработать меры по снижению цен на перевозку продуктов с целью уменьшения стоимости социально значимых товаров. Вице-премьер также сообщила о постепенном снижении цен на продукты в России. Так, в начале лета стоимость огурцов и помидоров снизилась на 38,5% и 44,5% соответственно. Картофель подешевел более чем на 12%, а репчатый лук — примерно на 7%. Это обусловлено поступлением в магазины нового урожая, а также «оперативными мерами поддержки и действиями по развитию доступа сельхозпроизводителей к разным форматам торговли в ряде регионов», отметила Абрамченко.

По данным Банка России, рост цен на продукты в большинстве регионов страны замедлился. Это связано преимущественно со снижением темпов удорожания овощей и фруктов. В июле продукты питания выросли в цене в среднем на 8,14% в годовом выражении, следует из статистики Росстата. В июне показатель был на уровне 8,67%.

Ранее по теме: Абрамченко поручила проработать меры по снижению цен на перевозку продуктов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных