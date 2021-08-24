Песков оценил меры правительства по снижению цен на перевозку продуктов

Ранее зампредседателя правительства Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу проработать меры по снижению цен на перевозку продуктов с целью уменьшения стоимости социально значимых товаров. Вице-премьер также сообщила о постепенном снижении цен на продукты в России. Так, в начале лета стоимость огурцов и помидоров снизилась на 38,5% и 44,5% соответственно. Картофель подешевел более чем на 12%, а репчатый лук — примерно на 7%. Это обусловлено поступлением в магазины нового урожая, а также «оперативными мерами поддержки и действиями по развитию доступа сельхозпроизводителей к разным форматам торговли в ряде регионов», отметила Абрамченко.