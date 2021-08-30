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Украинский посол рассказала о программе визита Зеленского в США

Ведомости

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон запланирован на 31 августа и 1 сентября, там он встретится с американским президентом Джо Байденом, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

«Команда посольства и офис президента вышли на финиш по подготовке очень интенсивного визита президента в США. Президент будет в Вашингтоне два дня — 31 августа и 1 сентября, а затем запланирована поездка в Калифорнию», — написала Макарова в Facebook.

Встреча двух президентов в Белом доме уже согласована обеими сторонами. По словам Макаровой, во время визита Зеленского планируется «открытие украинского дома, а также посещение достопримечательностей Вашингтона». Помимо этого, пройдут «две важные публичные презентации от президента и первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров».

Изначально встреча в Белом доме планировалась 30 августа. Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о переносе встречи на 31 августа из-за расширения программы визита главы украинского государства в США. 29 августа встречу снова перенесли — с 31 августа на 1 сентября. Об этом попросил Белый дом в связи с тем, что на 31 августа намечено завершение вывода американских войск из Афганистана.

В начале июня Белый дом сообщил, что Байден и Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого американский президент пригласил украинского коллегу посетить Вашингтон после визита в Европу. Зеленский, в свою очередь, заявил о готовности к встрече с Байденом. Как уточнял Кулеба, формат мероприятия был расширен. Визит будет предусматривать не только встречу делегаций двух стран, но и разговор «с глазу на глаз». Основными пунктами визита Зеленского в США станут Вашингтон и Калифорния, в которой сосредоточены самые крупные IT-компании и высокотехнологичная космическая индустрия, отмечал министр. Ранее украинский портал «Новое время» сообщал, что в ходе встречи Зеленский намерен обсудить ситуацию вокруг газопровода «Северный поток – 2».

Ранее по теме: Зеленский намерен обсудить с Байденом ситуацию вокруг «Северного потока – 2»
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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