Украинский посол рассказала о программе визита Зеленского в США
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон запланирован на 31 августа и 1 сентября, там он встретится с американским президентом Джо Байденом, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.
«Команда посольства и офис президента вышли на финиш по подготовке очень интенсивного визита президента в США. Президент будет в Вашингтоне два дня — 31 августа и 1 сентября, а затем запланирована поездка в Калифорнию», — написала Макарова в Facebook.
Встреча двух президентов в Белом доме уже согласована обеими сторонами. По словам Макаровой, во время визита Зеленского планируется «открытие украинского дома, а также посещение достопримечательностей Вашингтона». Помимо этого, пройдут «две важные публичные презентации от президента и первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров».
Изначально встреча в Белом доме планировалась 30 августа. Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о переносе встречи на 31 августа из-за расширения программы визита главы украинского государства в США. 29 августа встречу снова перенесли — с 31 августа на 1 сентября. Об этом попросил Белый дом в связи с тем, что на 31 августа намечено завершение вывода американских войск из Афганистана.
В начале июня Белый дом сообщил, что Байден и Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого американский президент пригласил украинского коллегу посетить Вашингтон после визита в Европу. Зеленский, в свою очередь, заявил о готовности к встрече с Байденом. Как уточнял Кулеба, формат мероприятия был расширен. Визит будет предусматривать не только встречу делегаций двух стран, но и разговор «с глазу на глаз». Основными пунктами визита Зеленского в США станут Вашингтон и Калифорния, в которой сосредоточены самые крупные IT-компании и высокотехнологичная космическая индустрия, отмечал министр. Ранее украинский портал «Новое время» сообщал, что в ходе встречи Зеленский намерен обсудить ситуацию вокруг газопровода «Северный поток – 2».