Украинский посол рассказала о программе визита Зеленского в США

В начале июня Белый дом сообщил, что Байден и Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого американский президент пригласил украинского коллегу посетить Вашингтон после визита в Европу. Зеленский, в свою очередь, заявил о готовности к встрече с Байденом. Как уточнял Кулеба, формат мероприятия был расширен. Визит будет предусматривать не только встречу делегаций двух стран, но и разговор «с глазу на глаз». Основными пунктами визита Зеленского в США станут Вашингтон и Калифорния, в которой сосредоточены самые крупные IT-компании и высокотехнологичная космическая индустрия, отмечал министр. Ранее украинский портал «Новое время» сообщал, что в ходе встречи Зеленский намерен обсудить ситуацию вокруг газопровода «Северный поток – 2».