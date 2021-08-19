Зеленский намерен обсудить с Байденом ситуацию вокруг «Северного потока – 2»
Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить с президентом США Джо Байденом в ходе встречи 31 августа ситуацию вокруг газопровода «Северный поток – 2», передает украинский портал «Новое время».
«Один из принципиальных вопросов <...> будет касаться «Северного потока – 2», – сказал Зеленский журналистам. Он отметил, что Украина не согласна с позицией Германии и США относительно газопровода. По словам президента, запуск «Северного потока – 2» будет наносить Киеву ущерб, равный «минимум двум миллиардам в год». Ввод газопровода в эксплуатацию – это риск не только для Украины, но и для Европы, подчеркнул Зеленский.
В ходе прошедших в середине июля переговоров Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не смогли уладить разногласия по данному проекту. Они сошлись во мнении, что Россия не должна использовать газопровод в качестве «оружия» против своих соседей и что Украина не должна потерять доходы от транзита российского газа. В совместном заявлении США и Германии говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. При этом США отказались от дальнейших санкций против участников строительства газопровода.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Его мощность оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода. 28 июля компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила о завершении строительства «Северного потока — 2» на 99%.