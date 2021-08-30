Путин представил кандидатов на пост главы Северной Осетии

В апреле Путин подписал указ об отставке главы Северной Осетии – Алании Вячеслава Битарова по собственному желанию. Врио главы республики был назначен полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Меняйло родился в городе Алагир в Северо-Осетинской АССР в 1960 г. Занимал должность полпреда в СФО с 2016 г. До этого был губернатором города Севастополя. Ранее занимал командные должности Северного и Черноморского флотов.