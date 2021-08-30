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Путин представил кандидатов на пост главы Северной Осетии

Ведомости

Президент России Владимир Путин представил трех кандидатов на пост главы Северной Осетии – Алании, сообщила пресс-служба парламента. Парламент выберет главу республики в единый день голосования 19 сентября.

«Президент Российской Федерации В.В. Путин внес в парламент республики Северная Осетия – Алания на имя председателя парламента Северная Осетия – Алания А.В. Мачнева следующих кандидатов для избрания на должность главы республики Северная Осетия – Алания», — говорится в сообщении.

В числе кандидатов на пост главы республики: временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Меняйло и два депутата парламента Северной Осетии. Это Валария Баликоева (депутат республиканского парламента, председатель комитета по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям) и Медея Элдзарова (депутат республиканского парламента).

В апреле Путин подписал указ об отставке главы Северной Осетии – Алании Вячеслава Битарова по собственному желанию. Врио главы республики был назначен полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Меняйло родился в городе Алагир в Северо-Осетинской АССР в 1960 г. Занимал должность полпреда в СФО с 2016 г. До этого был губернатором города Севастополя. Ранее занимал командные должности Северного и Черноморского флотов. 

Ранее по теме: Сергей Меняйло заступил на кавказский форпост

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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