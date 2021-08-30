Путин представил кандидатов на пост главы Северной Осетии
Президент России Владимир Путин представил трех кандидатов на пост главы Северной Осетии – Алании, сообщила пресс-служба парламента. Парламент выберет главу республики в единый день голосования 19 сентября.
«Президент Российской Федерации В.В. Путин внес в парламент республики Северная Осетия – Алания на имя председателя парламента Северная Осетия – Алания А.В. Мачнева следующих кандидатов для избрания на должность главы республики Северная Осетия – Алания», — говорится в сообщении.
В числе кандидатов на пост главы республики: временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Меняйло и два депутата парламента Северной Осетии. Это Валария Баликоева (депутат республиканского парламента, председатель комитета по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям) и Медея Элдзарова (депутат республиканского парламента).
В апреле Путин подписал указ об отставке главы Северной Осетии – Алании Вячеслава Битарова по собственному желанию. Врио главы республики был назначен полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Меняйло родился в городе Алагир в Северо-Осетинской АССР в 1960 г. Занимал должность полпреда в СФО с 2016 г. До этого был губернатором города Севастополя. Ранее занимал командные должности Северного и Черноморского флотов.