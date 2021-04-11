Сергей Меняйло заступил на кавказский форпост

Сложностей с этим не будет, считает сенатор Арсен Фадзаев: «Он здесь [в Алагире] родился, вырос, закончил школу, и хотя не работал, но он человек с опытом». Основной опыт у Меняйло – военный: он участвовал в конфликте с Грузией в 2008 г., в 2009–2011 гг. был замкомандующего Черноморским флотом, в 2011 г. уволен со службы в звании вице-адмирала. Активная карьера Меняйло началась после присоединения Крыма к России в 2014 г.: он был назначен губернатором Севастополя, а вскоре его сторонники вступили в конфликт со сторонниками «народного мэра» города, спикера заксобрания Алексея Чалого. В 2016 г. Меняйло был назначен полпредом в СФО.