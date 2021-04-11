Сергей Меняйло заступил на кавказский форпост

Сергей Меняйло заступил на кавказский форпостПолпред президента с военным бэкграундом будет руководить Северной Осетией
12 апреля во Владикавказ прилетит врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло: республикой впервые будет руководить профессиональный русский военный. Указ о назначении врио своего полномочного представителя в Сибирском федеральном округе (СФО) 9 апреля подписал Владимир Путин, отправив в отставку Вячеслава Битарова. Депутаты республиканского парламента утвердят Меняйло в должности 19 сентября.
Сложностей с этим не будет, считает сенатор Арсен Фадзаев: «Он здесь [в Алагире] родился, вырос, закончил школу, и хотя не работал, но он человек с опытом». Основной опыт у Меняйло – военный: он участвовал в конфликте с Грузией в 2008 г., в 2009–2011 гг. был замкомандующего Черноморским флотом, в 2011 г. уволен со службы в звании вице-адмирала. Активная карьера Меняйло началась после присоединения Крыма к России в 2014 г.: он был назначен губернатором Севастополя, а вскоре его сторонники вступили в конфликт со сторонниками «народного мэра» города, спикера заксобрания Алексея Чалого. В 2016 г. Меняйло был назначен полпредом в СФО.
Собеседники «Ведомостей» отмечают, что Меняйло – человек из команды министра обороны, экс-министра по чрезвычайным ситуациям Сергея Шойгу. Регион не чужой для Шойгу с 1992 г., когда тот гасил последствия осетино-ингушского конфликта, говорит близкий к Минобороны собеседник.
Политолог Константин Калачев не исключает, что при назначении Меняйло как «военного администратора» учитывался и вопрос Южной Осетии, интеграция которой «однажды может стать частью повестки». Калачев отмечает, что замена главы региона ожидалась с 2020 г., когда в регионе проходили акции против самоизоляции в связи с коронавирусом: это не устраивало Кремль. У Меняйло был непростой опыт в Севастополе, напоминает эксперт: «Предполагается, что он сможет поднять качество регионального управления и бороться с клановостью и коррупцией, но для этого надо уметь договариваться».
Для ослабления местной элиты можно ждать показательной борьбы с коррупцией, считает политолог Ростислав Туровский. Политолог Виталий Иванов отмечает, что Северная Осетия устроена проще, чем Севастополь: «Конфликты будут, они неизбежны, но Меняйло, выросшему там, осетинские конфликты понятнее севастопольских или новосибирских».
Полпред в СФО пока не назначен, потенциальным кандидатом называют главу Красноярского края Александра Усса. Иванов считает, что Усс не собирается в отставку, о его назначении полпредом сейчас «речи нет».
Усс некоторое время находится на карантине, который обычно проходят перед личной встречей с Путиным, говорит близкий к Кремлю источник: «Увольнять губернатора через два с половиной года после избрания не очень красиво <...> а передвижение на должность полпреда – какой-то выход». В регионе очень низкие рейтинги «Единой России» и президента, губернатор – один из аутсайдеров по доверию, говорит источник. В этом году предстоят выборы в заксобрание и есть риск, что их выиграет ЛДПР, которая использует экологическую повестку, говорит собеседник: уход Усса может изменить ситуацию.
«У него очень плохо с рейтингами. Местные ему не простят, что он когда-то заявил, что на тушение пожаров в тайге тратится больше денег, чем стоит этот лес, – и пожары тушить бессмысленно», – отмечает собеседник. Усс считается человеком Шойгу и основателя UC Rusal Олега Дерипаски, говорит этот источник, и найти ему замену будет довольно сложно, поскольку нужен человек, равноудаленный от всех финансово-промышленных групп, но представляющий устройство региона.
По мнению еще одного собеседника, Усс приобрел оппонентов в лице государства и Дерипаски в 2020 г., когда встал на сторону Владимира Потанина после экологической катастрофе в Норильске. В 2017 г. Усс был назначен в виде компромиссного варианта, отмечает собеседник: «Сейчас появилась возможность пошатнуть этот компромисс». Среди возможных кандидатов на место Усса собеседник называет замминистра финансов Михаила Котюкова, депутата Госдумы Сергея Сокола, министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, первого вице-губернатора Красноярского края Александра Пономаренко.
В подготовке статьи участвовали Константин Гликин и Алексей Никольский