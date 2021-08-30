Полицейских Польши направили в Литву для помощи в охране границы от мигрантов
Польша перебросила полицейских в Литву для помощи Вильнюсу в борьбе с наплывом нелегальных мигрантов со стороны границы с Белоруссией, заявил глава польского МВД Мариуш Каминьский. Он назвал поток мигрантов «местью» Минска соседним с ним странам Евросоюза за поддержку белорусской оппозиции.
Уважаемые офицеры, вы едете туда (в Литву. — Прим. ред.) по приглашению правительства Литвы, которое обратилось к нашим властям с просьбой поддержать безопасность литовского государства. Там вы будете поддерживать деятельность, связанную с безопасностью, защитой независимости и суверенитета границ нашего соседа», — передает слова Каминьского телеканал TVN 24. Министр отметил, что ситуация на белорусско-литовской границе «сложная» и характеризуется «миграционным давлением».
«Это месть за то, что Польское государство и Литовское государство стали безопасным убежищем для представителей белорусской оппозиции», — пояснил Каминьский причины притока мигрантов со стороны Белоруссии.
23 августа глава национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна вслед за Литвой построит забор на границе с Белоруссией высотой в 2,5 м для противодействия нелегальной миграции. До этого власти Литвы начали строительство 550-километрового забора на границе с Белоруссией. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте объяснила это необходимостью контроля за потоками нелегальной миграции.
Лукашенко, комментируя ситуацию с наплывом мигрантов в сторону Литвы, отмечал, что из-за санкций Евросоюза у них нет «ни денег, ни силы» сдерживать этот поток. В ответ на наложенные 24 июня Брюсселем секторальные и другие санкции Минск вышел из «Восточного партнерства» и других соглашений с ЕС, включая договоренности по трансграничному сотрудничеству и пресечению нелегальной миграции.