Польша построит забор на границе с Белоруссией
Польша построит новый забор высотой 2,5 м на границе с Белоруссией, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в своем Twitter.
«На границе с Беларусью будет построен новый прочный забор высотой 2,5 м. В помощь пограничной службе будет привлечено больше военнослужащих», — написал он. Забор предназначен для того, чтобы сдержать поток нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии.
Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Варшаву в пограничном конфликте: за последние двое-трое суток «несколько десятков, может быть сотен» афганцев пошли через республику на Запад, отметил он. Польская сторона «отловила» на своей территории около 50 человек, которые шли в Германию, и «под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью», добавил он.
Ранее власти Литвы начали строительство 550-километрового забора на границе с Белоруссией. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте объяснила это необходимостью контроля за потоками нелегальной миграции. Лукашенко, комментируя ситуацию с наплывом мигрантов в сторону Литвы, отмечал, что из-за санкций Евросоюза у них нет «ни денег, ни силы» сдерживать этот поток. В ответ на наложенные 24 июня Брюсселем секторальные и другие санкции Минск вышел из «Восточного партнерства» и других соглашений с ЕС, включая договоренности по трансграничному сотрудничеству и пресечению нелегальной миграции.