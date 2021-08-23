Лукашенко обвинил Польшу в пограничном конфликте
Польша устроила пограничный конфликт и нарушила государственную границу Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Президент Белоруссии рассказал, что за последние двое-трое суток «несколько десятков, может быть сотен» афганцев пошли через республику на Запад. Поляки «отловили» на своей территории около 50 человек, которые шли в Германию, и «под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью».
«Это весь мир видел, но Запад молчит, как они больных, беременных, полуживых людей, а иногда мертвых выбрасывают на границу с Беларусью, возвращая их обратно. Вот их обещания, их политика. Поэтому, как тут звучало, верить им нельзя. Я прежде всего имею в виду Запад», — подчеркнул Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба президента.
2 июля власти Литвы объявили в стране экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. 7 июля они заявили, что Вильнюс начнет строительство стены на границе с Белоруссией, чтобы сдержать миграцию. 11 июля президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с лидером Польши Анджеем Дудой заявил о необходимости совместных усилий по разрешению миграционного кризиса, связанного с притоком мигрантов из Белоруссии. Глава государства подчеркнул, что нужно укрепить восточные границы ЕС. Позже Латвия ввела режим ЧС на границе с Белоруссией из-за наплыва мигрантов.