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Лукашенко обвинил Польшу в пограничном конфликте

Ведомости

Польша устроила пограничный конфликт и нарушила государственную границу Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Президент Белоруссии рассказал, что за последние двое-трое суток «несколько десятков, может быть сотен» афганцев пошли через республику на Запад. Поляки «отловили» на своей территории около 50 человек, которые шли в Германию, и «под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью».

«Это весь мир видел, но Запад молчит, как они больных, беременных, полуживых людей, а иногда мертвых выбрасывают на границу с Беларусью, возвращая их обратно. Вот их обещания, их политика. Поэтому, как тут звучало, верить им нельзя. Я прежде всего имею в виду Запад», — подчеркнул Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба президента.

2 июля власти Литвы объявили в стране экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. 7 июля они заявили, что Вильнюс начнет строительство стены на границе с Белоруссией, чтобы сдержать миграцию. 11 июля президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с лидером Польши Анджеем Дудой заявил о необходимости совместных усилий по разрешению миграционного кризиса, связанного с притоком мигрантов из Белоруссии. Глава государства подчеркнул, что нужно укрепить восточные границы ЕС. Позже Латвия ввела режим ЧС на границе с Белоруссией из-за наплыва мигрантов.

Ранее по теме: Латвия ввела режим ЧС на границе с Белоруссией из-за наплыва мигрантов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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