Лукашенко обвинил Польшу в пограничном конфликте

2 июля власти Литвы объявили в стране экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. 7 июля они заявили, что Вильнюс начнет строительство стены на границе с Белоруссией, чтобы сдержать миграцию. 11 июля президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с лидером Польши Анджеем Дудой заявил о необходимости совместных усилий по разрешению миграционного кризиса, связанного с притоком мигрантов из Белоруссии. Глава государства подчеркнул, что нужно укрепить восточные границы ЕС. Позже Латвия ввела режим ЧС на границе с Белоруссией из-за наплыва мигрантов.