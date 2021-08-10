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Латвия ввела режим ЧС на границе с Белоруссией из-за наплыва мигрантов

Ведомости

Правительство Латвии поддержало введение режима чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией в связи с резким увеличением числа нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в страну, сообщила глава латвийского МВД Мария Голубева.

«Правительством принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на границе. Укрепление границы произойдет немедленно», — написала Голубева в Twitter.

Ранее Голубева предложила правительству ввести режим ЧС в республике. Минобороны заверило, что готово оказать помощь пограничникам в охране границ. За прошедшие сутки на латвийско-белорусской границе задержаны около 200 нелегальных мигрантов, сообщил глава государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуяц.

2 июля власти Литвы объявили в стране экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. 7 июля они заявили, что Вильнюс начнет строительство стены на границе с Белоруссией, чтобы сдержать миграцию.

Ранее по теме: Премьер Литвы анонсировала строительство стены на границе с Белоруссией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных