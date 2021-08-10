Латвия ввела режим ЧС на границе с Белоруссией из-за наплыва мигрантов
Правительство Латвии поддержало введение режима чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией в связи с резким увеличением числа нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в страну, сообщила глава латвийского МВД Мария Голубева.
«Правительством принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на границе. Укрепление границы произойдет немедленно», — написала Голубева в Twitter.
Ранее Голубева предложила правительству ввести режим ЧС в республике. Минобороны заверило, что готово оказать помощь пограничникам в охране границ. За прошедшие сутки на латвийско-белорусской границе задержаны около 200 нелегальных мигрантов, сообщил глава государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуяц.
2 июля власти Литвы объявили в стране экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. 7 июля они заявили, что Вильнюс начнет строительство стены на границе с Белоруссией, чтобы сдержать миграцию.