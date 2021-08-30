МИД Эстонии ответил на высылку дипломата из России
МИД Эстонии решил отказать в выдаче визы российскому дипломату, сообщает ведомство. Таким образом Таллин ответил на объявление персоной нон грата и высылку из России эстонского консула Марта Лятте в июле этого года.
«Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение не выдавать визу российскому дипломату в связи с выдворением нашего дипломата из Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В МИД Эстонии выразили надежду, что Россия воздержится от дальнейшей эскалации в отношениях двух стран.
«Эстония заинтересована в хороших и конструктивных отношениях со всеми своими соседями. Однако это требует того же духа и от России», — добавили в эстонском ведомстве.
7 июля МИД России объявил Лятте персоной нон грата и выслал его из страны. Накануне он был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками ФСБ при получении от российского гражданина материалов закрытого характера. В ведомстве подчеркнули, что подобная деятельность имеет «явный враждебный характер» по отношению к России и несовместима со статусом дипломата.
3 августа Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Эстонии в Москве. В МИД РФ объяснили, что это действие является ответом на высылку российского дипломата из Эстонии, что, в свою очередь, стало ответом Таллина на высылку Лятте.