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МИД Эстонии ответил на высылку дипломата из России

Ведомости

МИД Эстонии решил отказать в выдаче визы российскому дипломату, сообщает ведомство. Таким образом Таллин ответил на объявление персоной нон грата и высылку из России эстонского консула Марта Лятте в июле этого года.

«Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение не выдавать визу российскому дипломату в связи с выдворением нашего дипломата из Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В МИД Эстонии выразили надежду, что Россия воздержится от дальнейшей эскалации в отношениях двух стран.

«Эстония заинтересована в хороших и конструктивных отношениях со всеми своими соседями. Однако это требует того же духа и от России», — добавили в эстонском ведомстве.

7 июля МИД России объявил Лятте персоной нон грата и выслал его из страны. Накануне он был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками ФСБ при получении от российского гражданина материалов закрытого характера. В ведомстве подчеркнули, что подобная деятельность имеет «явный враждебный характер» по отношению к России и несовместима со статусом дипломата.

3 августа Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Эстонии в Москве. В МИД РФ объяснили, что это действие является ответом на высылку российского дипломата из Эстонии, что, в свою очередь, стало ответом Таллина на высылку Лятте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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