СМИ сообщили об отъезде пресс-секретаря Навального Ярмыш из России

В рамках этого дела суд уже приговорил юриста ФБК (признан НКО-иноагентом и экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России) Любовь Соболь и соратника Навального Николая Ляскина к полутора и одному годам ограничения свободы соответственно. Олега Навального, брата Алексея, суд приговорил к году условно с испытательным сроком в один год.