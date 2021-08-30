СМИ сообщили об отъезде пресс-секретаря Навального Ярмыш из России
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш покинула Россию, сообщили источники агентств ТАСС и «Интерфакс».
Источники «Интерфакса» утверждают, что Ярмыш отправилась в столицу Финляндии Хельсинки.
16 августа Преображенский районный суд Москвы приговорил Ярмыш к 1,5 года ограничения свободы. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание либо создавшее угрозу наступления таких последствий). Ей также запрещено менять постоянное место жительства без предварительного уведомления, посещать места проведения массовых и иных мероприятий и участвовать в них.
Ярмыш является одним из фигурантов «санитарного дела». Оно было возбуждено в отношении сторонников Навального после прошедших несогласованных акций протеста в России 23 января.
В рамках этого дела суд уже приговорил юриста ФБК (признан НКО-иноагентом и экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в России) Любовь Соболь и соратника Навального Николая Ляскина к полутора и одному годам ограничения свободы соответственно. Олега Навального, брата Алексея, суд приговорил к году условно с испытательным сроком в один год.
Как утверждало следствие, из-за призывов Ярмыш и других фигурантов «санитарного дела» в том числе заболевшие коронавирусом пришли на несогласованную акцию 23 января, «создав угрозу массового заболевания». Приговоренным к ограничению свободы запрещено покидать место жительства в ночное время, выезжать за пределы региона проживания. Им также необходимо отмечаться во ФСИН три раза в месяц.