Навальный рассказал о жизни в колонии в интервью NYT
Отбывающий наказание в колонии в Покрове Алексей Навальный дал интервью американскому изданию The New York Times. Ответы он изложил на 54 рукописных страницах.
Навальный сравнил колонию с китайским трудовым лагерем, где заключённые круглосуточно под наблюдением. Одним из самых раздражающих факторов для него является просмотр патриотических фильмов и государственных телеканалов более чем по восемь часов в день.
«Вы должны сидеть на стуле и смотреть телевизор», — написал он, добавив, что если человек засыпает, его будят.
Навальный написал, что в колонии не применяют физическую силу к заключённым. «Сейчас никого не избивают, по крайней мере, я об этом не слышал», — отметил он.
В интервью Навальный призвал ввести санкции против российских «олигархов» и отметил, что одной из наиболее острых проблем, которые волнуют граждан в настоящее время, является бедность. «В тюрьме я в этом снова убедился. Моя тюрьма находится всего в 100 км от Москвы, однако тут ощущается скупость, отсутствие надежды на будущее. Бедные заключенные курят одну сигарету на двоих», — написал он. По его словам, Россия также должна стать лидером в сфере борьбы с изменением климата.
20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в Омске. Он был госпитализирован в омскую больницу, где впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позднее Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие медики заявили, что Навальный якобы был отравлен ядом из группы «Новичок».
По возвращении в Россию его задержали в аэропорту «Шереметьево» и поместили под арест. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный.