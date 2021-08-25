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Навальный рассказал о жизни в колонии в интервью NYT

Ведомости

Отбывающий наказание в колонии в Покрове Алексей Навальный дал интервью американскому изданию The New York Times. Ответы он изложил на 54 рукописных страницах. 

Навальный сравнил колонию с китайским трудовым лагерем, где заключённые круглосуточно под наблюдением. Одним из самых раздражающих факторов для него является просмотр патриотических фильмов и государственных телеканалов более чем по восемь часов в день.

«Вы должны сидеть на стуле и смотреть телевизор», — написал он, добавив, что если человек засыпает, его будят.

Навальный написал, что в колонии не применяют физическую силу к заключённым. «Сейчас никого не избивают, по крайней мере, я об этом не слышал», — отметил он.

В интервью Навальный призвал ввести санкции против российских «олигархов» и отметил, что одной из наиболее острых проблем, которые волнуют граждан в настоящее время, является бедность. «В тюрьме я в этом снова убедился. Моя тюрьма находится всего в 100 км от Москвы, однако тут ощущается скупость, отсутствие надежды на будущее. Бедные заключенные курят одну сигарету на двоих», — написал он. По его словам, Россия также должна стать лидером в сфере борьбы с изменением климата. 

20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в Омске. Он был госпитализирован в омскую больницу, где впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позднее Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие медики заявили, что Навальный якобы был отравлен ядом из группы «Новичок».

По возвращении в Россию его задержали в аэропорту «Шереметьево» и поместили под арест. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных