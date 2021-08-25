Навальный рассказал о жизни в колонии в интервью NYT

20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в Омске. Он был госпитализирован в омскую больницу, где впал в кому. Врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Следов отравления в его анализах они не нашли. Позднее Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Немецкие медики заявили, что Навальный якобы был отравлен ядом из группы «Новичок».



По возвращении в Россию его задержали в аэропорту «Шереметьево» и поместили под арест. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный.