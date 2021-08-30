ИГ взяло ответственность за ракетную атаку на аэропорт Кабула

Эвакуация иностранных граждан и местных жителей из Афганистана идет с 15 августа, когда с захватом Кабула к власти в стране пришел «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России). На данный момент через аэропорт Кабула, который до 31 августа находится под охраной американских войск, вывезено более 114 000 человек. Талибы сейчас контролируют столицу и большую часть территории Афганистана, кроме Панджшера, где сконцентрированы силы сопротивления. Захват власти произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Они находились там почти 20 лет — с октября 2001 г.