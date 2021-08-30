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ИГ взяло ответственность за ракетную атаку на аэропорт Кабула

Ведомости

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула, откуда идет эвакуация иностранцев и афганских граждан. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на связанный с группировкой Telegram-канал.

«Солдаты Халифата обстреляли международный аэропорт Кабула шестью ракетами типа «Катюша», — цитирует агентство сообщение. Террористы утверждают, что пуск производился из машины, припаркованной в одном из кварталов столицы Афганистана, всего было выпущено шесть ракет и все они якобы достигли цели.

В свою очередь, согласно информации источников Reuters, ракеты во время атаки сегодня утром перехватила размещенная в воздушной гавани ПРО США. О пострадавших не сообщалось.

Ранее, 26 августа, в результате взрыва у аэропорта Кабула погибли 13 американских военнослужащих и до 200 афганцев. Ответственность за взрыв взяло на себя ИГ. Президент США Джо Байден, комментируя теракты, пригрозил их организаторам «расплатой». Уже в ночь на 28 августа США нанесли авиаудар с помощью дрона в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Через два дня США отчитались о ликвидации двух главарей ИГ при авиаударе в Афганистане. В результате удара погибли 10 человек, включая шесть детей.

Эвакуация иностранных граждан и местных жителей из Афганистана идет с 15 августа, когда с захватом Кабула к власти в стране пришел «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России). На данный момент через аэропорт Кабула, который до 31 августа находится под охраной американских войск, вывезено более 114 000 человек. Талибы сейчас контролируют столицу и большую часть территории Афганистана, кроме Панджшера, где сконцентрированы силы сопротивления. Захват власти произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Они находились там почти 20 лет — с октября 2001 г.

Ранее по теме: Reuters сообщил о перехвате ПВО США пяти ракет в аэропорту Кабула
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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