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Захарова предложила украинцам переименовать страну в Укрусь

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на предложение советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича переименовать Украину в Русь-Украину в своем Telegram-канале.

«Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю - Укрусь. Не благодарите», — написала она.

Ранее в интервью журналисту Роману Цимбалюку Арестович предложил сменить название страны. «Надо у них (у России. – Ред.) отобрать бренд "русских" в конце концов... Русь — это мы русы, русины. Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов», — заявил Арестович в интервью журналисту Роману Цимбалюку (цитата по «РИА Новости»). По его словам, Украина – это и есть Русь, а Россия «с натяжкой может претендовать» на это наследие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных