Захарова предложила украинцам переименовать страну в Укрусь
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на предложение советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича переименовать Украину в Русь-Украину в своем Telegram-канале.
«Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю - Укрусь. Не благодарите», — написала она.
Ранее в интервью журналисту Роману Цимбалюку Арестович предложил сменить название страны. «Надо у них (у России. – Ред.) отобрать бренд "русских" в конце концов... Русь — это мы русы, русины. Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов», — заявил Арестович в интервью журналисту Роману Цимбалюку (цитата по «РИА Новости»). По его словам, Украина – это и есть Русь, а Россия «с натяжкой может претендовать» на это наследие.