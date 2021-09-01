Захарова предложила украинцам переименовать страну в Укрусь

Ранее в интервью журналисту Роману Цимбалюку Арестович предложил сменить название страны. «Надо у них (у России. – Ред.) отобрать бренд "русских" в конце концов... Русь — это мы русы, русины. Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов», — заявил Арестович в интервью журналисту Роману Цимбалюку (цитата по «РИА Новости»). По его словам, Украина – это и есть Русь, а Россия «с натяжкой может претендовать» на это наследие.