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Токаев заявил о недопустимости препятствий к использованию русского языка в Казахстане

Ведомости

Препятствовать использованию русского языка в Казахстане, согласно законодательству нельзя, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в рамках ежегодного послания народу в парламенте, которое транслировалось на телеканалом «Хабар 24».

«Русский язык обладает статусом официального языка, его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя», — сказал Токаев, комментируя «языковые патрули» казахских националистов, проводившиеся, в частности, националистом Куатом Ахметовым.

«Языковые патрули» — проверку использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях с требованием говорить только по-казахски — организовали этим летом казахские националисты, в том числе Ахметов. Записи своих рейдов они выкладывали на канале Ахметова «Til Maydani онлайн партиясы». Рейды прошли в столице — Нур-Султане, а также Алма-Аты, Павлодаре, Уральске и других городах.

В середине августа игнорирование казахскими властями попыток притеснения русского языка в стране раскритиковал глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, правительство страны не осуждает действия националистов в отношении русского языка в стране, напротив, Россию призывают «понять сложные обстоятельства». Националисту Ахметову был запрещен въезд в Россию на 50 лет.

После этого заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев назвал действия требовавших предоставления услуг на казахском языке в госучреждениях и магазинах проявлением «пещерного национализма». Ахметова задержали и оштрафовали за участие в деятельности «незарегистрированной организации». В конце августа генпрокуратура Казахстана возбудила против националиста уголовное дело о разжигании национальной розни, после чего Ахметов покинул страну и, по сообщениям его адвокатов, уехал на Украину.

Сейчас в Казахстане по конституции казахский язык является государственным, а русский язык в стране признан официальным. В государственных организациях и органах местного самоуправления он может употребляться наравне с казахским. По оценке на 2021 г., русские в Казахстане составляют более 18% населения — почти 3,5 млн при общем населении страны в более чем 18,5 млн человек.

Ранее по теме: В Киргизии решили оставить русский официальным языком

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных