Токаев заявил о недопустимости препятствий к использованию русского языка в Казахстане

Сейчас в Казахстане по конституции казахский язык является государственным, а русский язык в стране признан официальным. В государственных организациях и органах местного самоуправления он может употребляться наравне с казахским. По оценке на 2021 г., русские в Казахстане составляют более 18% населения — почти 3,5 млн при общем населении страны в более чем 18,5 млн человек.